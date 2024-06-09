فرصة تكوّن سحب ركامية تصاحبها أمطار غدا

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً مغبراً أحياناً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية بعد الظهر شرقاً وجنوباً يصاحبها سقوط أمطار.

وأوضح المركز، في بيانه اليومي، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مثيرة الغبار والأتربة مع السحب، وتكون حركتها جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية و تتراوح سرعتها بين 15 إلى 25 كم/س تصل إلى 45 كم/س.

يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً. ويحدث المد الأول عند الساعة 36:17 والمد الثاني عند الساعة 39:02، والجزر الأول عند الساعة 09:58 والجزر الثاني عند الساعة 20:33.

في بحر عمان، يكون الموج خفيفاً. يحدث المد الأول عند الساعة 49: 12، والجزر الثاني عند الساعة 06:33.