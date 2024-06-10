الامارات | عطلة عيد الأضحى في دوائر دبي الحكومية من 15 إلى 18 يونيو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أمس، عطلة عيد الأضحى للدوائر الحكومية، التي تمتد لأربعة أيام، تبدأ اعتباراً من يوم السبت 15 يونيو الجاري وتستمر حتى يوم الثلاثاء 18 منه. ويُستأنَف الدوام الرسمي في الدوائر الحكومية بدبي يوم الأربعاء 19 يونيو الجاري.