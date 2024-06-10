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الامارات | عطلة عيد الأضحى في دوائر دبي الحكومية من 15 إلى 18 يونيو

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن عطلة عيد الأضحى في دوائر دبي الحكومية من 15 إلى 18 يونيو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أمس، عطلة عيد الأضحى للدوائر الحكومية، التي تمتد لأربعة أيام، تبدأ اعتباراً من يوم السبت 15 يونيو الجاري وتستمر حتى يوم الثلاثاء 18 منه. ويُستأنَف الدوام الرسمي في الدوائر الحكومية بدبي يوم الأربعاء 19 يونيو الجاري.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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