الامارات | اعتماد التسكين الذكي لحجاج الإمارات في المشاعر المقدسة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف «مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات» عن اعتماد التسكين الذكي لحجاج الدولة في المشاعر المقدسة لهذا العام، مشيراً إلى أن اعتماد التسكين الذكي سيعمل على تعزيز كفاءة الخدمات المقدمة لحجاج الدولة من خلال تسريع عملية وصولهم إلى خيامهم بطريقة واضحة وسلسة، وتسهيل مهمة أصحاب الحملات في توزيع حجاجهم في المخيمات.

وأكد المكتب في هذا الصدد أنه سيعمل على توفير قوائم التسكين الذكي لأصحاب الحملات قبل أداء المناسك بمدة كافية، موضحاً أن ذلك يأتي في ظل حرصه على مزيد من التوجه نحو تعزيز الخدمات الإلكترونية، لتسهيل وتبسيط الإجراءات على المستفيدين كافة من خدمات الهيئة.

من جانب آخر، حددت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإجراءات التي يجب على الحاج الالتزام بها قبل وأثناء وبعد الانتهاء من رحلة الحج، لضمان سلامته والوقاية من تعرضه لأي مخاطر صحية خلال رحلته المباركة، مؤكدة أن الحرص على الالتزام بالسلوكيات الصحية خلال الحج، يضمن أداء المناسك بسلامة.

وحسب دليل الإرشادات الصحية، الذي أصدرته الوزارة، أخيراً، للمساعدة على إتمام رحلة الحج، يجب أن تحتوي حقيبة الحاج الشخصية على كل ما قد يحتاج إليه أثناء رحلته، بما في ذلك أدوات النظافة الشخصية، والمظلة، وأدوات العبادة الخاصة، مثل سجادة الصلاة والمسبحة، إضافة إلى الكريم الواقي من الشمس ومعقم اليدين. وحدد الدليل إجراءات يجب على الحاج الالتزام بها خلال الاستعداد لرحلته المباركة.

ونصح باتباع إرشادات للوقاية من الإجهاد، حيث يتعرض العديد من الحجاج للإنهاك الحراري نتيجة للوقوف والمشي لفترات طويلة تحت أشعة الشمس، وفي درجات حرارة عالية. ويمكن الوقاية من كل ذلك عن طريق تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، واستخدام المظلات ذات الألوان الفاتحة، وشرب كميات كافية من الماء والسوائل، لتعويض السوائل المفقودة.

وفي ما يتعلق بالإجراءات التي يجب اتباعها بعد الانتهاء من رحلة الحج، أكدت الوزارة ضرورة الحرص على أخذ قسط من الراحة وتناول كمية كافية من السوائل، وفي حال ظهرت علامات أو أعراض مرضية مثل الحمى والسعال على الحاج، لدرجة تمنعه من ممارسة الأنشطة الروتينية خلال أول أسبوعين بعد عودته من السفر، يجب مراجعة الطبيب.