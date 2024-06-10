رزان المبارك: مخرجات "COP28" نجحت في دمج الحفاظ على المحيطات ضمن أجندة المناخ

ابوظبي - سيف اليزيد - أكدت رزان خليفة المبارك، رائدة الأمم المتحدة لتغير المناخ لمؤتمر الأطراف "COP28" ورئيسة الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، على التقدم الكبير المحرز في تطبيق مخرجات مؤتمر الأطراف "COP28".

وقالت في كلمتها بقمة المحيطات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي عقدت اليوم في دبي: "تمثل النجاحات المتحققة في "COP28"، تطوراً كبيراً في دمج وإبراز مكانة الحفاظ على المحيطات ضمن أجندة المناخ، خاصة مع مبادرات مثل ’تنمية المحيطات‘ التي تعتبر حاسمة لضمان استمرار محيطاتنا كدرع لمقاومة تداعيات تغير المناخ".

وركزت المبارك في كلمتها على الدور الحيوي للحلول المستندة إلى المحيطات في استراتيجيات المناخ الوطنية، حيث أصبحت تمثل أكثر من 70 في المائة من المساهمات المحددة وطنياً، مشددة على أهميتها لاستدامة وحيوية الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.