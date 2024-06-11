شواطئ أبوظبي تعزز جاهزيتها لاستقبال زوارها خلال عيد الأضحى

ابوظبي - سيف اليزيد - هالة الخياط (أبوظبي)

أكدت بلدية مدينة أبوظبي جاهزية الشواطئ لاستقبال الزوار خلال أيام عيد الأضحى المبارك، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتعامل مع الإقبال المتزايد من السكان والزوار عليها خلال فترة العيد.

ودعت البلدية الجمهور إلى الاستمتاع بأجواء العيد، والحفاظ على مرافق الشواطئ وكافة الممتلكات العامة، والاسترشاد باللوحات الإرشادية الموجودة في الشواطئ، والتي تتضمن التعليمات التي يجب التقيد بها للزائرين، وتهدف للحفاظ على سلامتهم في المقام الأول.

وتوقعت بلدية مدينة أبوظبي أن تشهد الشواطئ إقبالاً كبيراً من العائلات للاستمتاع بأجواء العيد، وعليه قامت الإدارات المعنية بجميع أعمال الصيانة الدورية الروتينية، والإشراف على نظافة كافة المرافق الخاصة بالشواطئ، والتأكد من إجراءات الأمن والسلامة، حيث يوجد فريق عمل للطوارئ يعمل من أجل توفير كل متطلبات الراحة والسلامة لمرتاديها.

وتتوافر في الشواطئ العديد من الخدمات كالألعاب المائية، واستخدام نظام النداء المركزي لتنبيه الزوار بمواعيد افتتاح الشاطئ، وانتهاء موعد السباحة، بالإضافة إلى إطلاع الزوار على الأحداث الجارية في الشاطئ.

وتعد الشواطئ الممتدة على طول كورنيش أبوظبي من الشواطئ ذات المعايير العالمية، وتضم العديد من المرافق، مثل مناطق ألعاب للأطفال، مكتبة شاطئية، الرياضات البحرية، خدمات الكراسي والمظلات الشاطئية.

وتولي البلدية عناية كبيرة لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة على شواطئ أبوظبي، من خلال توفير وسائل الترفيه التي تتناسب مع حالاتهم وتحقق لهم السعادة والمرح، حيث توفر البلدية خدمات الكرسي العائم في شاطئي الكورنيش والبطين، كما توفر دورات مياه مخصصة لهذه الفئة وميزة الدخول المجاني إلى الشواطئ، وتصميم الشواطئ يسمح بسهولة التنقل في أنحاء الشاطئ كافة. وتم تنفيذ نظام الرذاذ الضبابي على ممشى شاطئ كورنيش أبوظبي، باستخدام مواد وتوصيلات ذات جودة عالية مطابقة لأعلى المواصفات والمقاييس العالمية.

واستحوذت شواطئ أبوظبي على اهتمام كبير، ضمن إطار استراتيجية بلدية مدينة أبوظبي لتطوير المرافق العامة والسياحية، نظراً لأهميتها في استقطاب السياح ومرتادي الشواطئ، ولذلك تتوافر في شواطئ أبوظبي المعايير الدولية المطلوب تحقيقها وخاصة معلومات التثقيف البيئي، جودة المياه، الإدارة البيئية والسلامة والخدمات وتجهيزات الراحة، وتوفير معدات الوقاية للمرتادين، كما تم تجهيز الشواطئ بأعلى المواصفات والخدمات العالمية، والاحتياجات التي يتطلع إليها مرتادو الشاطئ، وفقاً للمقاييس العالمية واشتراطات الأمن والسلامة.

وتحرص بلدية مدينة أبوظبي على توفير الخدمات العصرية كافة، التي تلبي تطلعات مرتادي الشواطئ، وتتماشى مع أفضل المعايير العالمية، وتسهم في ترسيخ أركان التنمية المستدامة، تعزيزاً لسبل إسعاد ورفاهية أفراد المجتمع كافة.

تكتسب الشواطئ في أبوظبي أهمية على الصعيدين المحلي والعالمي، حيث ظفرت 7 شواطئ في مدينة أبوظبي بجائزة العلم الأزرق العالمية، انعكاساً للمكانة المحلية والعالمية التي أصبحت شواطئ أبوظبي تتمتع بها، ونظراً لحداثة وتطور الخدمات المقدمة فيها واحتوائها على أرقى معايير الأمن والسلامة والبيئة الإيجابية.