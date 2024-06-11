أمطار متفاوتة الشدة على مناطق في الدولة

ابوظبي - سيف اليزيد - إبراهيم سليم (أبوظبي)

هطلت أمطار متفاوتة الشدة على بعض مناطق الدولة نتيجة امتداد منخفض جوي سطحي، يصاحبه امتداد منخفض جوي ضعيف في طبقات الجو العليا، كما تساقطت حبات البرد مع هطول أمطار الخير على مزيرع جنوب المنطقة الشرقية، وعلى مصفوت بعجمان.

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً بوجه عام إلى غائم جزئي أحياناً مع احتمال تكوُّن بعض السحب الركامية بعد الظهر شرقاً وجنوباً قد يصاحبها سقوط أمطار، وحركة الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

كما يتوقع المركز أن يكون الطقس غداً الأربعاء صحواً بوجه عام إلى غائم جزئي أحياناً - تظهر السحب شرقاً وجنوباً وقد تكون ركامية بعد الظهر، مع ارتفاع في درجات الحرارة.

ووفقاً لتقرير السمات المناخية لشهر يونيو أشار المركز الوطني للأرصاد إلى زيادة متوسطات درجات الحرارة خلال شهر يونيو مقارنة بشهر مايو بمقدار درجتين إلى ثلاث درجات مئوية تقريباً.