أكاديمية الشيخ زايد تحتفل بخريجي دفعتين من طلاب الصف الثاني عشر

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، الرئيسة الفخرية لأكاديمية الشيخ زايد الخاصة، نظمت الأكاديمية حفل تخريج الدفعة الـ 21 من طالباتها، وحفل تخريج الدفعة الرابعة من طلاب الصف الثاني عشر.

وشهد حفل الطالبات الذي أقيم بمقر الأكاديمية في أبوظبي، عدد من الشيخات وأهالي الخريجات.

وقالت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، في كلمة ألقتها الخريجة شمة محمد المزروعي، والخريج علي حسن أحمد آل حامد، بالنيابة عن سموها، وجهتها للخريجين في حفلي تخرج الطالبات والطلاب بهذه المناسبة: «إنه ليوم بهيج أن أشارككم فرحة هذا اليوم الذي أضاء مسيرة الأكاديمية بالاحتفال بأبنائنا للالتحاق بمرحلة تعليمية مهمة في حياتهم المستقبلية».

وأضافت سموها: «إن شباب الإمارات يحظى بدعم كامل من قيادتنا الرشيدة ومن المجتمع كافة، وقدوتنا في ذلك المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي كان على ثقة بالشباب، فكان يراهم صناع المستقبل، وعمل على إعدادهم ودعمهم وتسليحهم بالعلم، ومهّد لهم الطريق نحو المستقبل».

وأشارت سموها إلى أن دولة الإمارات برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وضعت السياسات والاستراتيجيات، وتبنت المبادرات التي تمكن الشباب في شتى الميادين، ومنحتهم الفرص الكثيرة لتحمل المسؤولية، والعمل من أجل الإسهام في بناء الوطن، كما دعمت التعليم وجعلته ضمن أولوياتها، ووفرت لخريجي المرحلة الثانوية الجامعات والكليات والمعاهد والبعثات المحلية والعالمية المختلفة لتلبية احتياجات الطلبة وطموحاتهم، وكذلك لتلبية أسواق العمل المستقبلية».

وقالت سموها: «نحن عقدنا الأمل عليكم في صناعة المستقبل المشرق، فرؤية الإمارات المستقبلية ستتشكل بأيديكم، ومسيرة الوطن ستبقى خالدة، وستنافس العالم بإرادتكم وعزيمتكم وإصراركم».

وباركت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لأولياء الأمور هذا النجاح، وأكدت أن الإمارات عظيمة بقيادتها وبشعبها وبأبنائها المخلصين، وتستحق منكم الاجتهاد والبذل والعطاء من أجل رفعة الوطن وشموخه في شتى المجالات، وفي الأصعدة كافة.

وهنأت سموها الخريجين وأولياء أمورهم على هذا الإنجاز، سائلة المولى عز وجل أن يوفق الجميع لدعم تحقيق رؤية دولتنا السديدة، ويبارك جهود قيادتنا الرشيدة في المجالات كافة من أجل رفعة وطننا الغالي.

وألقت الخريجتان شهد علي مبارك محمد النعيمي وعفراء غنّام بطي خليفة المزروعي كلمة خريجاتِ الدفعة الحادية والعشرين، أشادتا فيها بمؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي مهد التزامه الراسخ بقيم الوحدة والتقدم والشمولية طريق النجاح لنا، وبرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي يؤمن بأن التعليم هو حجر الأساس للتقدم ولإطلاق إمكانات الشباب، حيث يواصل البناء على الأسس التي وضعها الوالد المؤسس.

كما عبرت الخريجتان عن عميق امتنانهما لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، «أم الإمارات»، الرئيسة الفخرية لأكاديمية الشيخ زايد الخاصة، التي تجسد روح التمكين والتفاني في دعم الفتيات في شتى الميادين للارتقاء بهن وبقدراتهن وتمكينهن من أجل مستقبل باهر. ونوهتا بدور أكاديمية الشيخ زايد الخاصة للبنات التي تعد بمثابة شهادة على التزامها الراسخ بتزويد الطالبات بالتعليم الذي يرعى مواهبهن، ويصقل مهاراتهن، ويغرس في نفوسهن قيم القيادة.

وقامت كارولين بيلي، مديرة أكاديمية الشيخ زايد الخاصة للبنات، في ختام الحفل، بتكريم الخريجات، وشملت قائمة المكرمات فئة دبلوم الثانوية بامتياز مع مرتبة الشرف، وفئة دبلوم الثانوية مع مرتبة الشرف، وفئة خريجات دبلوم الثانوية.

من جانب آخر، نظمت أكاديمية الشيخ زايد الخاصة للبنين في مقرها بأبوظبي حفل تخريج الدفعة الرابعة من طلاب الصف الثاني عشر، وبحضور عدد من الشيوخ وأعضاء مجلس أمناء أكاديمية الشيخ زايد الخاصة، وعدد من أصحاب السعادة والهيئة الإدارية والتدريسية وأولياء أمور الخريجين.

وألقى الخريجان زايد عبدالله أحمد سعيد المنصوري وسعيد محمد عبدالله حسن الزعابي، كلمة الخريجين، أكدا فيها شعورهما بامتنان وتقدير كبير تجاه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، فمن خلال قيادتهما الحكيمة ومثابرتهما، رسخا رؤية مستقبلية تحفّز الجميع على مواصلة السعي، وبذل المزيد من الجهد والاعتزاز بهويتهم كطلاب في أكاديمية الشيخ زايد الخاصة.

وأكدت كلمة الخريجين أنهم لم يكتسبوا المعرفة بالمواضيع التي درسوها فحسب طوال سنوات دراستهم في المرحلة الثانوية، بل تعلموا أيضاً من خلال الدروس الحياتية الأخرى.

وكرم نيل ماثيوس، مدير الأكاديمية في ختام الحفل، الطلاب حيث شملت قائمة المكرمين فئة دبلوم الثانوية بامتياز مع مرتبة الشرف، وفئة دبلوم الثانوية مع مرتبة الشرف، وفئة خريجي دبلوم الثانوية.