عمار النعيمي: نواصل إطلاق المبادرات والبرامج الداعمة لملف التوطين

ابوظبي - سيف اليزيد - عجمان (الاتحاد)

أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، أن حكومة عجمان تؤمن بأن الاستثمار في الكوادر الوطنية هو الاستثمار الحقيقي لتحقيق الازدهار والتنمية المستدامة، وستواصل الحكومة إطلاق المبادرات والبرامج الداعمة لملف التوطين الذي توليه حكومة دولة الإمارات اهتماماً وحرصاً بالغين.

جاء ذلك خلال حضور سموه توقيع مذكرة تفاهم بين حكومة عجمان، ممثلة بالأمانة العامة للمجلس التنفيذي ودائرة الموارد البشرية، ومجموعة تفاصيل القابضة، في الديوان الأميري، لتعزيز خطط التوطين في القطاع الخاص، واستقطاب الكفاءات الوطنية.

وثمن سموه مشاركة القطاع الخاص في دعم ملف التوطين على مستوى الدولة، باعتباره شريكاً أساسياً وفاعلاً في الاقتصاد الوطني، ودعا إلى ترسيخ الشراكات وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أعلى نسب التوطين في القطاع الخاص، وخلق فرص عمل جديدة للشباب الإماراتي الطموح، ورفدهم بالمهارات والمعارف التي تؤهلهم لدخول السوق العالمية.

وأشاد سموه بجهود وزارة الموارد البشرية والتوطين ودائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس» في تنفيذ رؤية وأهداف الحكومة، والمتمثلة بخلق الفرص الوظيفية للمواطنين في القطاع الخاص، وتعزيز التعاون والجهود الاتحادية والمحلية لتحقيق سياسات ومستهدفات التوطين في القطاع الخاص.

وقع المذكرة من جانب الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بعجمان الدكتور سعيد سيف المطروشي، الأمين العام، ومن دائرة الموارد البشرية بعجمان راشد عبدالرحمن بن جبران السويدي، المدير العام للدائرة، ووقعها عن مجموعة تفاصيل القابضة مريم النعيمي، الرئيس والمؤسس للمجموعة.

وتهدف المذكرة إلى تحقيق مستهدفات خطط التوطين في القطاع الخاص، واستقطاب وتأهيل الكوادر الوطنية في إمارة عجمان، وتوفير فرص التوظيف والتدريب والتطوير لحديثي التخرج والباحثين عن العمل من مواطني الدولة.

وقال الدكتور سعيد سيف المطروشي، الأمين العام للمجلس التنفيذي بعجمان: يعد التوطين من الركائز الرئيسية في استراتيجية دولة الإمارات الرامية إلى تأهيل المواطنين وتزويدهم بالمهارات والمعارف اللازمة للمساهمة الفعالة في الاقتصاد الوطني.

من جانبه، أكد راشد عبد الرحمن بن جبران السويدي، مدير عام دائرة الموارد البشرية في حكومة عجمان، أن الدائرة تعمل على تعزيز التعاون بين مختلف الجهات الحكومية والاتحادية والمحلية لتسريع عملية التوطين، وتوظيف الكفاءات الوطنية في القطاع الخاص، وتنفيذ استراتيجية الحكومة لفتح آفاق جديدة للمواطنين.

وأوضحت مريم النعيمي، الرئيس والمؤسس لمجموعة تفاصيل القابضة، أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي تماشياً مع أهداف المجموعة الوطنية والمجتمعية وأولوياتها بالاستثمار في الكفاءات والكوادر الوطنية، والتي هي أساس التزام المجموعة تجاه مسيرة النمو والازدهار في الدولة، وبموجبها، وفّرت مجموعة تفاصيل القابضة عدداً من الشواغر للكوادر الوطنية في مدينة مصفوت بإمارة عجمان ضمن مشاريعها المختلفة.