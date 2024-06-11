الامارات | رئيس الدولة يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء هولندا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، اليوم اتصالاً هاتفياً، من معالي مارك روته رئيس وزراء مملكة هولندا، تناولا خلاله مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وهولندا، والحرص المشترك على تعزيز تعاونهما بما يحقق مصالح البلدين ويخدم رؤاهما نحو التنمية والازدهار المستدام.

كما استعرض الجانبان، خلال الاتصال، عدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وجهود وقف إطلاق النار الفوري للاستجابة للأوضاع الإنسانية المتفاقمة في القطاع، وزيادة تدفق المساعدات الإغاثية وتوفير الحماية للمدنيين، إضافة إلى تداعيات الأزمة على الاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط والعالم.

وبحث الجانبان، خلال الاتصال، ضرورة تحرك المجتمع الدولي العاجل للدفع باتجاه الحلول السياسية لتجنب اتساع نطاق الصراع في المنطقة وإيجاد مسار واضح لتحقيق سلام شامل وعادل ومستدام على أساس "حل الدولتين" بما يحفظ الأمن والاستقرار الإقليميين.

وأكد الجانبان، أهمية العمل على تعزيز السلام والاستقرار والازدهار في العالم، ودعم العمل الجماعي الدولي في مواجهة التحديات المشتركة بما يسهم في إيجاد حياة أفضل لشعوب العالم أجمع.