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شرطة أبوظبي تتعامل مع حريق في محل لمواد البناء بمنطقة مصفح

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ابوظبي - سيف اليزيد - تعاملت فرق شرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني مع حريق اندلع اليوم في محل لمواد البناء، بمنطقة مصفح في أبوظبي.

وتؤكد شرطة أبوظبي على أهمية استقاء المعلومات من المصادر الرسمية.

 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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