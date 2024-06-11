شرطة أبوظبي تتعامل مع حريق في محل لمواد البناء بمنطقة مصفح

ابوظبي - سيف اليزيد - تعاملت فرق شرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني مع حريق اندلع اليوم في محل لمواد البناء، بمنطقة مصفح في أبوظبي.
وتؤكد شرطة أبوظبي على أهمية استقاء المعلومات من المصادر الرسمية.
ابوظبي - سيف اليزيد - تعاملت فرق شرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني مع حريق اندلع اليوم في محل لمواد البناء، بمنطقة مصفح في أبوظبي.
وتؤكد شرطة أبوظبي على أهمية استقاء المعلومات من المصادر الرسمية.
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