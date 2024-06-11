شرطة أبوظبي تتعامل مع حريق في محل لمواد البناء بمنطقة مصفح

ابوظبي - سيف اليزيد - تعاملت فرق شرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني مع حريق اندلع اليوم في محل لمواد البناء، بمنطقة مصفح في أبوظبي.

وتؤكد شرطة أبوظبي على أهمية استقاء المعلومات من المصادر الرسمية.