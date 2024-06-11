سيف بن زايد يلتقي وزير الداخلية بجمهورية أذربيجان الصديقة

ابوظبي - سيف اليزيد - التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، معالي الفريق أول ولايات إيفازوف، وزير الداخلية بجمهورية أذربيجان الصديقة.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «سررت بلقاء معالي الفريق أول ولايات إيفازوف، وزير الداخلية بجمهورية أذربيجان الصديقة، واستعرضنا حرص قيادتي البلدين الصديقين على تطوير علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية إلى آفاق أرحب، وتبادلنا وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وبحثنا أوجه تعزيز مجالات التعاون والتنسيق المشترك في المجالات الشرطية والأمنية وتبادل المعارف والخبرات، بما يعزز حماية مجتمعاتنا ويخدم المصالح المشتركة الاجتماعية والتجارية والسياحية».