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«شؤون الحجاج» يطلق منصة «فازع»

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ابوظبي - سيف اليزيد - مكة المكرمة (وام) 

أطلق مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات، منصة «فازع» للاستجابة للبلاغات الطارئة من قبل حجاج دولة الإمارات العربية المتحدة على مدار الساعة.
وأكد الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس مكتب شؤون حجاج الإمارات، أن تفعيل المنصة يأتي لتسريع الاستجابة للحالات الطارئة من قبل حجاج الدولة، وإيجاد الحلول بالتنسيق مع اللجان الخدمية المعنية في المكتب والحملات.
وأوضح: «نسعى إلى تسخير كافة الموارد لإسعاد الحجاج، وتأمين سبل راحتهم وسلامتهم، للخروج بموسم حج تسوده السكينة والرعاية والسلامة».
وتعمل المنصة، عبر تأمين خطوط ساخنة، تتفاعل مباشرة مع البلاغات الواردة، بما يتماشى مع طبيعة العمل التي تحقق إغلاق جميع الحالات الطارئة بأسرع وقت ممكن.
وتعمل المنصة على مدار اليوم، اعتباراً من يوم التروية وحتى نهاية موسم الحج.
وتهدف هذه الخطوة إلى إسعاد حجاج الدولة، وضمان جودة الخدمات المقدمة لهم، وتعزيز ريادة المكتب في تقديم أفضل الخدمات، والإرشاد اللازم للحاج في الحالات الطارئة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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