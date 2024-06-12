جزيرة «شا الإمارات».. إقامة في المستقبل

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

تعتمد المشاريع السكنية الجديدة في الإمارات عامة، وأبوظبي خاصة، أعلى مستويات الرفاهية والهدوء لسكانها الذين يشعرون بأنهم في مدن من المستقبل تحقق أحلام قاطنيها من مختلف الجنسيات، ومنها مشروع جزيرة «شا الإمارات» التي أعلنت أمس شركة «بيانات»، وإمكان العقارية، توقيع مذكرة تفاهم لجعل الجزيرة صحية تتميز بمركبات ذاتية التحكم، وتنفيذ مشروع بنية تحتية ذكية للتنقل داخلها يشمل نظاماً بيئياً متكاملاً للنقل مدعوماً بالذكاء الاصطناعي، ويسمح بالقيادة «ذاتية التحكم»، والاعتماد الضئيل على المركبات المأهولة.

وقع مذكرة التفاهم عبدالله الشامسي، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة بيانات، وسويدان الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة إمكان العقارية، في مقر بيانات بحضور فريق الإدارة التنفيذية لإمكان، وبموجبها تطور «إمكان العقارية» البنية التحتية الفعلية للمشروع، وتوفر «بيانات» البنية التحتية الرقمية الأساسية لتشغيل المركبات ذاتية التحكم والأنظمة غير المأهولة، مثل الخرائط عالية الدقة وتحديد المواقع، إضافة إلى نشر حلول النقل الذكي في شكل حلول رقمية مزدوجة، مما يجعل القيادة الذاتية على الجزيرة ممكنة.