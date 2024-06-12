3.789.860 نسمة سكان إمارة أبوظبي في 2023

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

وصل عدد سكان إمارة أبوظبي إلى 3.789.860 نسمة، بزيادة 83 % مقارنةً بعام 2011، وفقاً للنتائج الرئيسة لتعداد 2023، الذي يعتمد للمرة الأولى على السجلات الإدارية بالكامل.

وتُظهر النتائج، التي أعلنها مركز الإحصاء- أبوظبي، أن عدد الذكور في الإمارة بلغ 2.541.465 نسمة بنسبة 67 % من إجمالي عدد السكان، في حين بلغ إجمالي عدد الإناث 1.248.395 نسمة بنسبة 33 % من إجمالي عدد سكان الإمارة.

وتمتاز إمارة أبوظبي بتركيبة سكانية متنوّعة، بلغ فيها وسيط عمر السكان 33 عاماً وفقاً للبيانات الرئيسة للتعداد.

تظهر الأرقام أنَّ منطقة أبوظبي تضمُّ العدد الأكبر من السكان، حيث يقطن فيها 2.495.925 نسمة يمثِّلون 66% من إجمالي عدد سكان الإمارة، تليها منطقة العين التي يبلغ عدد سكانها 1.009.735 نسمة بنسبة 27%، فيما يبلغ عدد السكان في منطقة الظفرة 284.205 بنسبة 7%.

وفي ضوء النمو الاقتصادي وتحول اقتصاد الإمارة إلى اقتصاد قائم على المعرفة، أظهرت النتائج الرئيسة للتعداد ارتفاع عدد الأفراد العاملين إلى 2.522.390 نسمة، بزيادة نسبتها 82% مقارنة بعام 2011، وهو ما يعكس الإنجازات التي حقَّقتها الإمارة بوصفها وجهة عالمية جاذبة للأعمال والاستثمار والكفاءات.

وتباينت أعداد العاملين بين عمالة مكتبية تمثِّل 46% بزيادة قدرها 109% مقارنة بعام 2011، وعمالة غير مكتبية تمثِّل 54% من إجمالي عددهم بزيادة قدرها 65% مقارنة بعام 2011، ما يسلِّط الضوء على نجاح خطط واستراتيجيات الحكومة لاستقطاب العمالة الماهرة في إمارة أبوظبي.

ووفقاً لنتائج التعداد الرئيسة، زادت الوحدات العقارية في إمارة أبوظبي بنسبة 66% مقارنة بعام 2011 ليصل عددها إلى 754.555 وحدة، منها 441.410 وحدات سكنية بنسبة 58%، و313.150 وحدة غير سكنية بنسبة 42%، وهو ما يعكس نجاح خطط الاستثمار وتطوير البنى التحتية التي تبنَّتها الإمارة خلال الفترة الماضية.

وأكَّد عبدالله غريب القمزي، المدير العام لمركز الإحصاء - أبوظبي بالإنابة، حِرص المركز على مواكبة التحوُّلات الاستراتيجية الشاملة التي تشهدها الإمارة في جميع المجالات.

وأضاف: يسعى المركز إلى أن تنسجم المنظومة الإحصائية مع مستهدفات التحوُّل الرقمي في الإمارة، ودعم بيئة العمل بإجراءات مثالية لإدارة وحوكمة بيانات التعداد السكاني لعام 2023.

وأكَّد التزام المركز بتطبيق معايير متقدِّمة لحوكمة البيانات، ما يضمن أعلى مستويات الخصوصية والسرية عبر منظومة إحصائية متكاملة.

وأكَّد معالي أحمد تميم الكتّاب، رئيس دائرة التمكين الحكومي رئيس اللجنة العليا للتعداد، أهمية الدعم الذي قدَّمه سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والذي كان له أثر محوري في إنجاح تعداد أبوظبي 2023 كأول تعداد سكاني يعتمد على السجلات الإدارية بالكامل، ونُفِّذَ وفق أعلى درجات التنسيق والتكامل بين الجهات الحكومية المعنية.

وأضاف معاليه: يوفِّر التعداد السكاني قواعد بيانات حديثة وآنية عن عدد السكان وخصائصهم وتوزعهم الجغرافي، إلى جانب حصر الأُسر في الإمارة، وهي خطوة مهمة نحو تعزيز الجهود الوطنية للارتقاء بمستوى الخدمات ودعم الخطط التنموية الشاملة، وتحقيق الرفاه الاجتماعي في إمارة أبوظبي، ويوفِّر التعداد البيانات الأساسية لدعم عملية صنع القرار، ورصد المتغيّرات والتوجُّهات التي تعتمد عليها الجهات الحكومية في صياغة البرامج والسياسات الاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن دعم القطاع الخاص والمستثمرين ببيانات دقيقة تعزِّز الاستثمار في الإمارة.