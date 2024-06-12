شرطة أبوظبي تدعو السائقين للتأكد من سلامة إطارات المركبات

ابوظبي - سيف اليزيد - دعت شرطة أبوظبي السائقين عبر تقنية CGI ضمن حملة "صيف بأمان" وحملة "صيف بلا حوادث" إلى ضرورة فحص إطارات مركباتهم، والتأكد من سلامتھا وعدم وجود أي تلف أو تشققات یمكن أن تسبب في إنفجار الاطار ووقوع الحوادث المرورية.