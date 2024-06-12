رسائل توعوية لحجاج الدولة في المشاعر المقدسة

ابوظبي - سيف اليزيد - يقوم مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات العربية المتحدة، بالتعاون والتنسيق مع شركة "إي آند"، بإرسال رسائل توعوية ومقاطع تثقيفية لجميع حجاج الدولة أثناء تواجدهم في المشاعر المقدسة، بما يمكنهم من أداء هذا الركن العظيم بسهولة ويسر.

وأكد الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، رئيس مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات، الحرص على التواصل مع حجاج الدولة على مدار الساعة عبر مختلف وسائل الاتصال، والمبادرة بتقديم أرقى الخدمات بالطريقة المثلى التي تحقق لهم السعادة والسلامة، وفق توجيهات قيادتنا الرشيدة التي تقدم كامل الدعم المادي والمعنوي للمكتب.

وأوضح أن إرسال هذه الرسائل يندرج ضمن خطط الهيئة واستراتيجيتها التوعوية والتثقيفية في موسم الحج للتواصل مع الحجاج عبر جميع المنصات، مشيرا إلى متابعة شؤون الحجاج وتحركاتهم وتيسير أمورهم وفق أعلى المعايير بما يمكنهم من أداء جميع الشعائر بصحة وطمأنينة ويسر.