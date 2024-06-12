رئيس الدولة يتسلم أوراق اعتماد عدد من السفراء الجدد لدى الإمارات

ابوظبي - سيف اليزيد - تسلم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، أوراق اعتماد سفراء جدد لعدد من الدول الصديقة المعينين لدى الدولة، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة. كما أدى اليمين القانونية أمام سموه، سعادة محمد سلطان محمد القرطاسي النعيمي سفير الدولة لدى جمهورية منغوليا. ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالسفراء خلال مراسم الاستقبال التي جرت في قصر الوطن في أبوظبي، وتمنى لهم التوفيق في مهامهم، بما يعزز العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وبلدانهم في مختلف المجالات، مؤكداً سموه أنهم سيجدون كل الدعم من قبل الجهات المعنية في الدولة لتسهيل أعمالهم. وقال سموه: إن دولة الإمارات حريصة على ترسيخ علاقاتها مع مختلف دول العالم على أسس متينة من الاحترام المتبادل والعمل المشترك من أجل تحقيق التنمية والازدهار للجميع. فقد تسلم صاحب السمو رئيس الدولة أوراق اعتماد سعادة كل من: كورنيليوس واليجيريا سفير جزر سليمان، ونبيل عبد الخالق سفير جمهورية فنزويلا البوليفارية، ونغوين ثانة ديب سفير جمهورية فيتنام الاشتراكية، ونجم الدين محمد علي سفير جمهورية كازاخستان، ومحمد حسين شريف سفير جمهورية المالديف، وكارولين كونثر لوبيز سفيرة جمهورية الباراغواي، وحسين عبدي حلني سفير جمهورية الصومال الفيدرالية، وايسونو انوسوغو حسن سفير جمهورية غينيا الاستوائية، وستيفاني ستيفانسون سفير آيسلندا، واليزابيتا بوشي سفيرة جمهورية سان مارينو، وفيليو هانوشيك سفير جمهورية ناميبيا، وأوغاستين نتشوماني سفير جمهورية بوتسوانا، وسمان مانان سفير جمهورية كمبوديا، وموجايدو سومانو اسوفو سفير جمهورية بنين، ودينيس توسكانو أموريس سفير جمهورية الإكوادور، وبيتر أديلباي سفير جمهورية بالاو. من جانبهم، نقل السفراء إلى صاحب السمو رئيس الدولة تحيات قادتهم وتمنياتهم لدولة الإمارات مزيداً من التقدم والرخاء، معبرين عن سعادتهم بتمثيل دولهم لدى دولة الإمارات، وحرصهم على تعزيز علاقاتها مع الدولة على جميع المستويات. حضر المراسم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، ومعالي أحمد بن علي محمد الصايغ، وزير دولة، وسعادة خالد بالهول الفلاسي، وكيل وزارة الخارجية، وعدد من المسؤولين.