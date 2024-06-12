«الهوية والجنسية» تقدم خدمات مميزة لحجاج بيت الله الحرام في المنافذ البرية والجوية

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، تقديم حزمة من الإجراءات والتيسيرات لتسهيل رحلة حجاج بيت الله الحرام من دولة الإمارات المتجهين إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج لعام 1445، وتوفير خدمات مميزة لهم، وتبسيط إجراءات سفرهم عبر المنافذ الحدودية للدولة، وإنجازها في أسرع وقت ممكن أثناء رحلة الذهاب والإياب على حد سواء.

وقال اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة، بهذه المناسبة، إن مبادرة تيسير إجراءات حجاج بيت الله الحرام لهذا العام، تجسد حرص الهيئة على توفير كل وسائل الراحة والأمان للحجاج، انطلاقاً من استراتيجية الإمارات بشأن خدمات حكومة المستقبل والقائمة على الاهتمام بالإنسان أولاً، وتعزيز قيم التلاحم وتقديم خدمات استباقية مبتكرة تحسن من جودة حياة المجتمع، إضافة إلى تعزيز قيم المسؤولية المجتمعية بين أفراد المجتمع.

تتضمن مبادرة الهيئة لخدمة حجاج بيت الله الحرام لهذا العام العديد من التيسيرات والتسهيلات التي يتم تقديمها خلال رحلتي الذهاب والعودة، بالتعاون مع الشركاء من الجهات الحكومية والخاصة.

وأوضح اللواء سهيل الخييلي أن الهيئة نفذت مبادرة واحة الحجاج بمنفذ الغويفات، وذلك بتجهيز واحة متكاملة مزودة بجميع وسائل الراحة اللازمة لتسهيل إجراءات عبور الحجاج، بما في ذلك خدمات الضيافة والراحة والخدمات الطبية المتكاملة لضمان صحتهم وسلامتهم أثناء انتظارهم.

وأضاف أنه يتم تقديم التوعية للحجاج حول إجراءات السفر والاحتياطات الصحية، وذلك بهدف رفع مستوى وعيهم بالإجراءات والضوابط، وتمكينهم من أداء مناسكهم بسهولة وأمان.

وأشار إلى أن حزمة التسهيلات المقدمة للحجاج تتضمن توظيف التكنولوجيا الحديثة والخدمات الذكية لتسهيل وتيسير رحلة حجاج بيت الله الحرام عبر تخليص إجراءاتهم قبل وصولهم إلى منفذ الغويفات من خلال نقل البيانات إلكترونياً إلى المنفذ، ما يسرع من عملية العبور ويقلل من وقت الانتظار، إلى جانب إقامة بوابات ذكية بواحة الحجاج بالمنفذ لتمكين حجاج بين الله الحرام من إتمام إجراءات سفرهم وعودتهم بسهولة وسرعة، ما يعزز من سلاسة حركتهم، ويوفر لهم الراحة والأمان في الذهاب والعودة.

وإضافة إلى ذلك، تم توفير أجهزة لوحية ذكية مخصصة لتخليص إجراءات فئة كبار السن وأصحاب الهمم في واحة الحجاج، التي تم تجهيزها بكامل وسائل الراحة، وتضمن حصول الحجاج على خدمة متميزة وسريعة، ما يجعل تجربتهم أكثر راحة وسلاسة.

وأشار إلى أن الهيئة حرصت على التعاون مع شركات الحج والعمرة، وكذلك مع الجهات الحكومية في دولة الإمارات لضمان رحلة حج آمنة وسهلة للحجاج، وتضمن ذلك تسجيل حملات الحج والعمرة في نظام الاستعلام المبكر بهدف معرفة حجم تدفق المسافرين الحجاج إلى منفذ البطحاء السعودي، وضمان عدم تكدس الحافلات في الجانب السعودي.

ونظمت الهيئة ثلاث ورش عمل مخصصة لحملات الحج والعمرة لتوضيح آلية تسجيل بيانات الحجاج قبل السفر لضمان سهولة العملية وشفافيتها، فيما تم إعداد دليل إجراءات للأدوار والمسؤوليات للجهات التشغيلية والجهات الداعمة في المنفذ، ما يساهم في توفير تجربة ميسرة ومنظمة للحجاج خلال رحلتهم إلى الأراضي المقدسة.

وأشاد اللواء سهيل الخييلي بجهود اللجنة الإشرافية على مبادرة تيسير رحلة حجاج بيت الله الحرام برئاسة اللواء خليفة بالقوبع الحميري، مدير عام الخدمات المساندة بالإنابة، وحرصها على تقديم خدمات مميزة للحجاج وتيسير عبورهم للمنافذ الحدودية بتبسيط الإجراءات، وتوفير سبل الراحة والخدمات الطبية لهم في رحلتي الذهاب والعودة.