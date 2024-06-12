مستشار النمسا يستقبل عبدالله بن زايد في فيينا

ابوظبي - سيف اليزيد - استقبل معالي كارل نيهامر مستشار جمهورية النمسا الصديقة، اليوم، سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية وبحضور معالي ألكسندر شالنبرغ وزير خارجية النمسا، وذلك في إطار زيارة العمل التي يقوم بها سموه إلى فيينا.

ونقل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، لمعاليه خلال اللقاء، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وتمنياته لجمهورية النمسا وشعبها التقدم والازدهار.

وحمل معاليه سموه تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وتمنياته لدولة الإمارات دوام الرفعة والتقدم، مؤكداً على العلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين.

وبحث سموه ومعالي كارل نيهامر الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية النمسا وسبل البناء عليها لتعزيز آليات التعاون بين البلدين في المجالات كافة ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والصناعية والثقافية والطاقة والعلوم المتقدمة.

كما استعرض الجانبان المسار التاريخي للعلاقات الثنائية بين البلدين حيث تحتفي دولة الإمارات وجمهورية النمسا خلال العام الجاري بمرور 50 عاما على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بينهما.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، أن العلاقات مع جمهورية النمسا شهدت على مدار 5 عقود محطات عديدة من النمو والتطور، مشيرا إلى أن هذه العلاقة المميزة ترتكز على تاريخ من الثقة المتبادلة والاحترام والمصالح المشتركة بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والازدهار الاقتصادي المستدام للبلدين وشعبيهما.

وأشار سموه إلى أن الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية النمسا، خلقت فرصا عديدة لتنمية وتطوير مسارات التعاون الثنائي في العديد من المجالات الداعمة لرؤى البلدين التنموية.

وفي السياق ذاته، بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ومعالي كارل نيهامر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها على السلم والأمن الإقليمي والدولي.