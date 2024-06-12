عبدالله بن زايد يزور متحف ألبرتينا التاريخي في فيينا

ابوظبي - سيف اليزيد - زار سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، اليوم، متحف ألبرتينا التاريخي في فيينا، في إطار زيارة العمل التي يقوم بها سموه إلى جمهورية النمسا. رافق سموه، خلال الزيارة، معالي ألكسندر شالنبرغ، وزير خارجية النمسا، وبحضور سعيد مبارك الهاجري، مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية، وحمد الكعبي، سفير الدولة لدى النمسا.

واطلع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، على أقسام المتحف ومعروضاته المتنوعة، حيث يضم نحو 65 ألف لوحة فنية، بالإضافة إلى العديد من المعارض الفنية المؤقتة والمطبوعات النادرة والرسومات المعمارية.

كما تعرف سموه إلى تاريخ إنشاء المتحف، حيث يعد واحداً من أقدم المتاحف على مستوى العالم. وأشاد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، بمتحف ألبرتينا التاريخي في فيينا، مؤكداً أنه يعكس التنوع والثراء الثقافي في النمسا، كما يجسد قيم التسامح والتعايش الراسخة في المجتمع النمساوي.

وأشار سموه إلى أهمية تعزيز التعاون بين دولة الإمارات والنمسا في القطاع الثقافي والفني، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، معرباً عن تمنياته للنمسا وشعبها دوام التقدم والازدهار.

وقبيل الجولة في متحف ألبرتينا، أقام معالي ألكسندر شالينرج، وزير خارجية النمسا، مأدبة غداء، تكريماً لسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، والوفد المرافق.