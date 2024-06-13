الامارات | رئيس الدولة: النجاح الإماراتي في «إكسبو الدوحة» يجسد إمكانيات الكوادر الوطنية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، فرق عمل جناح دولة الإمارات الذي شارك في المعرض الدولي للبستنة (إكسبو - الدوحة 2023 للبستنة) في العاصمة القطرية من الثاني من أكتوبر 2023 إلى 28 مارس 2024.

وعبر سموه - خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ بأبوظبي - عن تقديره للجهود التي بذلتها فرق العمل، ما أسهم في التعريف بإرث الدولة الغني في مجال الاهتمام بالبيئة، ودعم الزراعة منذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، إضافة إلى مبادراتها النوعية وخططها المستقبلية في مجال تطوير حلول الزراعة المستدامة.

وهنأ سموه الفرق بحصول جناح الدولة في ختام مشاركته على «الجائزة الذهبية» لأفضل الأجنحة المبنية ذاتياً في المعرض، مؤكداً أن «هذا النجاح يجسد الإمكانيات والخبرات التي تتميز بها الكوادر الإماراتية في مجال المشاركة في المعارض والفعاليات الدولية».

كما أثنى صاحب السمو رئيس الدولة، على روح التعاون بين القائمين على جناح الدولة، ما أسهم في تقديم صورة طيبة عن دولة الإمارات، ورؤيتها الشاملة في مجال الاستدامة، إلى جانب الابتكار والاستثمار في التكنولوجيا للحفاظ على البيئة ومواردها.

من جانبهم، عبر القائمون على جناح الدولة في معرض إكسبو الدوحة 2023 للبستنة، عن سعادتهم بلقاء صاحب السمو رئيس الدولة، مؤكدين أن نجاح المشاركة في المعرض جاء نتيجة دعم سموه المتواصل، وحرصه على أن تكون مشاركات الدولة نوعية، وتبرز رؤيتها وما حققته من إنجازات على مختلف المستويات.

كما قدموا تهانيهم إلى سموه، بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، داعين الله تعالى أن يحفظ سموه، ويديم عليه موفور الصحة والعافية.

حضر اللقاء سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، وعدد من المسؤولين.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، قد شهد افتتاح «إكسبو - الدوحة 2023 للبستنة»، الذي دشنه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة، تحت شعار «صحراء خضراء.. بيئة أفضل» في أكتوبر الماضي.

وشاركت دولة الإمارات في المعرض بجناح تحت شعار «إرث وأثر»، أشرفت عليه وزارة الخارجية، بالتعاون مع مؤسسة سلامة بنت حمدان آل نهيان، ومكتب المشاريع الوطنية.

وجرى اختيار جناح دولة الإمارات وفق معايير الجائزة التي تمحورت حول موضوع إكسبو الدوحة، والتصميم المبتكر للجناح، واختيار أنواع النباتات واستخدام مواد مستدامة في تنفيذ الجناح، إضافة إلى تقديم برامج بيئية وثقافية وتجربة متميزة عرّفت بثقافة دولة الإمارات ورحلتها حول الاستدامة.

واستُوحي تصميم الجناح - الذي امتد على مساحة 2290 متراً مربعاً - من شجرة الغاف التي تعد الشجرة الوطنية للإمارات، حيث أبرز جذورها وامتداد أغصانها وأوراقها، إضافة إلى جدران ترابية، وسقف من سعف النخيل.

كما ضم الجناح حديقة نباتات محلية، منها أشجار الفاكهة، وزهور وتوابل، وأعشاب ونباتات طبية وغيرها.