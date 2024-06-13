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أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم

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ابوظبي - سيف اليزيد - كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم.

 

وأكد الوطني للأرصاد أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم هي: 21.8 درجة مئوية في ركنة (العين) الساعة 06:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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