"الشؤون الإسلامية": راحة الحجاج أولويتنا

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد الدكتور عمر حبتور الدرعي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، رئيس مكتب شؤون الحجاج، ضرورة وضع راحة حجاج الدولة على رأس قائمة أولويات أصحاب الحملات، مبدياً استعداد المكتب التام لتسخير كافة إمكانياته لخدمة أصحاب الحملات لضمان تذليل أية صعوبات آنية أثناء تأدية المناسك.

جاء ذلك خلال لقاء تنسيقي عقده مكتب شؤون حجاج الدولة مع رؤساء حملات الحج التابعة لدولة الإمارات، جرى خلاله اعتماد وتسليم مخيمات كل حملة على حدة في منى وعرفة.

ووقف الدرعي على مستوى التجهيزات والتحضيرات النهائية في مخيمات حجاج الإمارات، مشيداً بتعاون رؤساء الحملات مع لجان المكتب بهدف توفير أرقى الخدمات لحجاج الدولة.

وأكد أهمية مراعاة الحالات الخاصة المصاحبة لكل حملة والتعاون مع لجان المكتب نحو توفير خدمات استثنائية لتلك الشريحة من الحجاج والمتضمنة كبار المواطنين وأصحاب الأمراض المزمنة والمستعصية وأصحاب الهمم.

وتوجه الدرعي بالشكر لوزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية وكافة المؤسسات المعنية في المملكة على التعاون الكامل مع مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات وتوفير الدعم لتنفيذ خطط المكتب الهادفة لضمان حج آمن لحجاج الدولة.