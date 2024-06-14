4 تطبيقات ذكية لشراء الأضاحي في دبي

ابوظبي - سيف اليزيد - آمنة الكتبي (دبي)

بدأت مقاصب دبي التابعة لبلدية دبي استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، لضمان تقديم خدماتها وفق أعلى المعايير وأكثرها فاعلية، حيث وفرت خدمة الأضاحي عبر 4 تطبيقات ذكية، تمكن المضحي من شراء الأضحية وذبحها وتوزيعها، وتوصيلها للمنازل، وذلك بهدف توفير الوقت والجهد، وضمان أعلى معايير الجودة.

وتحرص مقاصب دبي التابعة لبلدية دبي على بذل الجهود الرامية كافة إلى إسعاد المتعاملين، وتقديم خدمات ذات جودة عالية تتوافق مع تطلعاتهم واحتياجاتهم، مع الأخذ بعين الاعتبار تقليل ساعات الانتظار والسرعة في تقديم الخدمات، بالإضافة إلى حرص المقاصب على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية التي تستهدف الحفاظ على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع، حيث يأتي التزام المقاصب في الإمارة بمختلف المتطلبات الصحية في المقام الأول.

وتنفذ بلدية دبي حملات تفتيشية ميدانية، بالتنسيق مع شرطة دبي، لرصد وتتبع وضبط القصابين الجائلين في أسواق المواشي، بهدف القضاء على هذه الظاهرة، محذرة من اللجوء للقصابين الجائلين، لما يشكلونه من خطورة على المجتمع والبيئة، حيث يفتقرون إلى إجراءات الصحة والسلامة، ولا يراعون نظافة وتعقيم أدوات الذبح، فضلاً عن تحصيلهم رسوماً أغلى من المعتمدة في المقاصب.

وخصصت بلدية دبي 4 مقاصب لتلبية الطلب خلال العيد، تقارب طاقتها الاستيعابية 900 رأس من المواشي في الساعة، وهي: مقصب القصيص، ومقصب العيد السريع بمنطقة القصيص، ومقصب القوز، ومقصب الليسيلي، ومقصب حتا، محددة ساعات عمل المقاصب خلال عيد الأضحى، لتكون في يوم وقفة عرفة من الساعة السابعة صباحاً إلى الرابعة عصراً في مقاصب القصيص والقوز والليسيلي، ومن السابعة صباحاً إلى السادسة مساءً في مقصب حتا، فيما ستكون أوقات العمل في جميع المقاصب، خلال أول وثاني وثالث أيام العيد من السابعة والنصف صباحاً إلى الرابعة عصراً، وفي اليوم الرابع من السابعة صباحاً إلى الثانية ظهراً في مقاصب القوز والليسيلي وحتا، ومن السابعة صباحاً إلى السابعة مساءً في مقصب القصيص.

كما شددت بلدية دبي على أهمية الالتزام بالذبح في المقاصب التي تشرف عليها، لاستخدامها أحدث الأدوات والتجهيزات والمعدّات التي يتم تشغيلها وفق الشروط والمعايير الصحية المُعتمدة عالمياً، وتسهم في الحفاظ على الصحة والسلامة، حيث يتم إعداد وتجهيز الذبائح في بيئة نظيفة وآمنة صحياً، فضلاً عن إخضاعها للكشف البيطري قبل الذبح وبعده.

وضعت بلدية دبي خطوات إرشادية عند نقل المواشي إلى المقصب، وخصصت مركبات مجهزة تؤمن سلامتها، وشددت على الالتزام بالتدابير الوقائية، وتجنب الذبح داخل العزب والمزارع، لضمان سلامة الحيوانات.