الإمارات تؤكد الالتزام تجاه الشعب الأوكراني وإعادة الإعمار

ابوظبي - سيف اليزيد - برلين (وام)

شاركت دولة الإمارات في مؤتمر تعافي أوكرانيا، الذي عُقد بتاريخ 11-12 يونيو واستمر لمدة يومين في برلين، بألمانيا.

وأعربت دولة الإمارات خلال المؤتمر عن التزاماتها تجاه الشعب الأوكراني وتحقيق التعافي وإعادة الإعمار، كما أكدت جهود دولة الإمارات المستمرة التي تهدف للتوصل إلى حل سلمي للصراع، وشددت على أهمية الدبلوماسية والحوار وخفض التصعيد والحد من التداعيات الإنسانية الناجمة عن الأزمة.

وترأست معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، وفد دولة الإمارات المشارك في المؤتمر، حيث أكدت على إيمان دولة الإمارات بأهمية الحفاظ على قنوات التواصل مع كافة الأطراف.

كما استعرضت نجاح وساطة دولة الإمارات بتسهيل تبادل الأسرى للمرة الرابعة منذ بداية العام الجاري، مما يعكس علاقة الدولة المتينة مع كلا الجانبين.

وأكدت معالي ريم الهاشمي التزام دولة الإمارات بتحقيق شراكات قوية مع أوكرانيا من خلال إتمام اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، كأحدث إنجاز تاريخي في العلاقات الثنائية.

وسلطت معاليها الضوء على جهود دولة الإمارات والتي تضمنت تخصيص 105 ملايين دولار أميركي من المساعدات الإنسانية لأوكرانيا، تشمل الغذاء والمستلزمات الطبية وسيارات الإسعاف والمولدات الكهربائية والحواسيب المحمولة ومستلزمات التعليم لتقديم الدعم للمدنيين في أوكرانيا ولا سيما الأطفال.

كما صرحت دولة الإمارات بخططها لتقديم الدعم ترتكز على تحسين النظام التعليمي والصحي في أوكرانيا، بما يشمل صحة المرأة والصحة النفسية.

وعقدت معالي ريم الهاشمي على هامش المؤتمر اجتماعات ثنائية مع كل من السيدة الأولى أولينا زيلينسكا حرم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وتوماس باجر الأمين العام لوزارة الخارجية الاتحادية في ألمانيا، وينس بلوتنر، المستشار الخاص لشؤون السياسة الخارجية والأمنية في ألمانيا.

رافق معالي ريم الهاشمي أحمد العطار، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية.