«أبوظبي للتنقل» يعلن مواعيد خدماته خلال عطلة عيد الأضحى

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت دائرة البلديات والنقل، متمثلة في «أبوظبي للتنقل»، اليوم، عن مواعيد عمل جميع خدماته خلال عطلة عيد الأضحى المبارك التي تبدأ يوم السبت الموافق 15 يونيو 2024 وتستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 18 يونيو 2024، مؤكدا على مجانية رسوم المواقف السطحية والتعرفة المرورية خلال العطلة.

وستكون مراكز إسعاد المتعاملين في أبوظبي مغلقة خلال العطلة، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأربعاء الموافق 19 يونيو 2024 ويمكن للمتعاملين مواصلة الحصول على الخدمات عن طريق المنصات الرقمية المتاحة على موقعه الإلكتروني https://admobility.gov.ae، وتطبيقي «درب» و«دربي» للهواتف الذكية، ومنصة «تم» للخدمات الحكومية الرقمية، وعبر التواصل مع مركز دعم الخدمات لدائرة البلديات والنقل على الرقم المجاني 800850، ومركز اتصال خدمة مركبات الأجرة 600535353، على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

وستكون رسوم المواقف السطحية مجانية بدءاً من يوم السبت الموافق 15 يونيو 2024 وحتى الساعة 7:59 من صباح يوم الأربعاء الموافق 19 يونيو 2024، كما ستكون رسوم الوقوف في ساحة مواقف الشاحنات في مصفح م-18 مجانية خلال العطلة.

وفي هذا السياق، نوه «أبوظبي للتنقل» إلى ضرورة عدم الوقوف في الأماكن الممنوعة وعدم إعاقة حركة المركبات والتوقف بشكل صحيح في الأماكن المخصصة للوقوف، وكذلك عدم الوقوف في الأماكن المخصصة للسكان من الساعة 9:00 مساءً إلى الساعة 8:00 صباح اليوم التالي.

وأعلن «أبوظبي للتنقل»، أن رسوم نظام التعرفة المرورية «درب» ستكون مجانية خلال العطلة وذلك بدءاً من يوم السبت الموافق 15 يونيو 2024 على أن يستأنف احتساب الرسوم يوم الأربعاء الموافق 19 يونيو 2024، في ساعات الذروة الاعتيادية وهي من الساعة 07:00 إلى الساعة 09:00 في الفترة الصباحية، ومن الساعة 5:00 إلى الساعة 7:00 في الفترة المسائية.

أما في ما يتعلق بخدمات ومواعيد عمل الحافلات العامة في الإمارة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، فقد أفاد «أبوظبي للتنقل» بأن خدمات حافلات النقل العام الداخلية والضواحي ستعمل وفق جدول المواعيد الاعتيادية لأيام نهاية الأسبوع مع زيادة في عدد الرحلات للخدمات الضواحي حسب حجم الطلب خلال عطلة العيد.

وفي ما يخص خدمات حافلات النقل العام عبر المدن، فقد تم التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لزيادة عدد الرحلات خلال العطلة وذلك بما يتناسب مع حجم الطلب المتوقع خلال تلك الأيام.

وبالنسبة لخدمتي «أبوظبي إكسبرس» وحافلة عند الطلب «أبوظبي لينك»، فستعملان من الساعة 6:00 صباحاً إلى الساعة 11:00 مساء خلال العطلة.