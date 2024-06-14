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ما هو فضل صيام يوم عرفة؟.. "الإمارات للإفتاء" يجيب

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ابوظبي - سيف اليزيد - أوضح مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، اليوم الجمعة، فضل صيام يوم عرفة.
وقال المجلس، على حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، إن "صيام يوم عرفة فضله عظيم وثوابه كبير، فهو سبب لمغفرة الذنوب وتكفير السيئات".
وأورد المجلس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم "صيام يوم عرفة، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ، وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ». 
وأضاف مجلس الإمارات للإفتاء أن صيام يوم عرفة "مستحب لغير الحاج. أما الحج، فالأفضل له ألا يصوم يوم عرفة لأن الصوم يضعفه عن الذكر والدعاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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