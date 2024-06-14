توقعات بارتفاع درجات الحرارة غدا

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباح الأحد، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة.

وذكر المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس المتوقعة، أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 35 كم/س.

يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً. يحدث المد الأول عند الساعة 21:04 والمد الثاني عند الساعة 37 :06، والجزر الأول عند الساعة 13:08 والجزر الثاني عند الساعة 03:18.

في بحر عمان، يكون الموج خفيفاً. ويحدث المد الأول عند الساعة 16:24 والمد الثاني عند الساعة 08:06، والجزر الأول عند الساعة 11: 09 والجزر الثاني عند الساعة 45: 23.