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على هامش مشاركته في قمة مجموعة السبع.. رئيس الدولة يلتقي رئيس الوزراء البريطاني

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ابوظبي - سيف اليزيد -  التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، معالي ريشي سوناك، رئيس وزراء المملكة المتحدة، وذلك على هامش مشاركة سموه في جلسة قمة مجموعة السبع بشأن الذكاء الاصطناعي والطاقة التي تستضيفها الجمهورية الإيطالية.

بحث الجانبان، خلال اللقاء، العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تنميتها وتوسيع آفاقها في مختلف المجالات، بما فيها الاقتصادية والتنموية.
واستعرض الجانبان عدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، إضافة إلى ضرورة تعزيز أسس السلام والاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط والعالم.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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