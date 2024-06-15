الامارات | «هيئة الطرق والمواصلات الشارقة»: خطة لتنفيذ 4800 رحلة بين المدن خلال عيد الأضحى

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفذت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، خطة تشغيلية متكاملة ضمن استعداداتها لعيد الأضحى المبارك، لضمان تقديم خدمات نوعية متكاملة، تمثلت في مضاعفة أعداد الرحلات اليومية بين المدن، لتنفيذ رحلات بواقع 4800 رحلة على جميع خطوط النقل بين المدن خلال أيام العيد، اعتباراً من السبت الموافق 15 يونيو حتى الإثنين 18 يونيو، لتلبي احتياجات الجمهور وإسهاماً في تأمين أسطول من وسائل النقل الجماعية المريحة، لاستيعاب أعداد المهنئين من جميع الإمارات في عمليات نقل آمنة وميسرة.

أكد سعادة المهندس يوسف خميس العثمني، رئيس هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، أن أعداد مستخدمي وسائل النقل الجماعي للهيئة تشهد زيادة ملحوظة خلال العطلات الرسمية وخاصة الأعياد، إذ تعد فرصة مناسبة للجمهور ليتسنى لهم تبادل الزيارات بين الأقارب والأصدقاء، وكذلك للتنزه بمدن الإمارة أو الإمارات المختلفة خلال عطلة العيد، وعليه تواكب الهيئة تلك الزيادة من خلال رفع جاهزيتها بوضع خطة استباقية لزيادة الطاقة الاستيعابية، بهدف استيعاب الحد الأقصى لجمهور العملاء على مستوى جميع الخطوط التشغيلية، لضمان خفض نسب الازدحام ومدة الانتظار، وذلك ضمن آليات عمل تتيح سير عمليات النقل وفق أعلى مستويات السهولة والراحة، في ظل بيئة نقل آمنة.

121 حافلة يومياً

وأوضح أن الهيئة أخضعت أسطول الحافلات للنقل بين المدن ليكون على أهبة الاستعداد لنقل الجمهور خلال عطلة عيد الأضحى، حيث خصصت 121 حافلة يومياً لنقل الركاب على جميع الخطوط، من إجمالي 484 حافلة تقدم خدمات النقل الجماعي وفق جداول زمنية محددة، مؤكداً حرص الهيئة من خلال فرق عملها على دراسة حالة النقل وتقدير الأعداد المتوافدة خلال 4 أيام، لتقديم خدمة تناسب احتياجات وتطلعات الجمهور

وتقدم الهيئة من خلال الاستراتيجية المتبعة خلال العطلات الرسمية والأعياد، جداول زمنية استثنائية، يراعى من خلالها استمرار تدفق الحافلات بصورة سلسة ومستمرة على مدار اليوم، اعتماداً على خطة أكثر فاعلية من خلال تخفيض زمن التقاطر بين رحلات حافلات النقل بين المدن، وتقليص المدة لتصل إلى 10 دقائق فقط بين الرحلة والأخرى في وقت الذروة خلال عيد الأضحى، مقارنة بـ 45 دقيقة طوال أيام السنة، وذلك على نطاق 15 خطاً رئيسياً بين المدن، إذ تسهم تلك الخطة في زيادة أعداد الرحلات المنفذة يومياً، وما يقابلها من رفع الطاقة الاستيعابية لأعداد الركاب، وبالتالي تقديم خدمات نوعية ومميزة، تحقق الرفاهية للجمهور من خلال اتاحة رحالات في أزمنة مختلفة ومتقاربة، مؤكداً حرص الهيئة على زيادة أعداد الموظفين والأطقم المشرفة على عمليات النقل، لمواكبة الزيادة في أعداد الرحلات خلال إجازة العيد، مشيراً إلى أن الخدمة ستبدأ في محطة الجبيل لجميع الخطوط خلال فترة العيد من الساعة 3:45 فجراً وحتى الساعة 12:30 من منتصف الليل.

1144 رحلة داخلية

من جهته أعلن عبدالعزيز الجروان، مدير الهيئة لشؤون المواصلات، عن توفير رحلات يومية ضمن خطط إدارة الامتياز وتراخيص أنشطة المواصلات، حيث عملت الهيئة على إعداد خطة من شأنها تنفيذ 1144 رحلة يومياً عبر حافلات المواصلات العامة، في إطار سعي الهيئة إلى تأمين رحلات ضمن شبكة المواصلات العامة، تغطي مختلف المناطق في الإمارة ضمن أزمنة تقاطر مرنة وميسرة، تتيح للجميع الاستفادة منها.

وأوضح أن الهيئة سخرت 110 حافلة لتفذ رحلات يومية لنقل الركاب خلال أول وثاني أيام العيد، تعمل على 12 خطاً عبر 506 نقطة توقف داخل مدينة الشارقة، تحقيقاً لخدمات أكثر تميزاً، والوقوف على سبل توفير رحالات تلقى استحسان مختلف احتياجات المتوافدين لخدمات النقل خلال العطلات الرسمية.

كما عملت الهيئة على تطبيق إجراءات ميسرة لتفادي الازدحامات على المحطات لتحقيق سلاسة النقل، تمثلت في تقليص زمن التقاطر بين الرحلات بحسب كل خط، مع استحداث منافذ جديدة إضافية لبيع التذاكر داخل المحطة، إضافة إلى نقاط البيع الأساسية داخل الحافلات، لضمان عدم تأخر الركاب داخل المحطة.

رحلات خاصة

وأوضح الجروان أن الهيئة عملت على تجهيز حافلات النقل بين المدن، وتخصيصها لتنفيذ رحلات توجه لوجهات سياحية من شأنها توفير وسائل نقل جماعية أكثر أماناً وأريحية للجمهور، وذلك استعداداً لنقل الركاب لكل من استراحة السحب في خورفكان، والحدائق المعلقة في مدينة كلباء خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال تخصيص رحلات خاصة تنفذها الحافلات، بحيث تنطلق رحلة كل 15 دقيقة للوجهتين طوال أيام العيد، الأولى من من البوابة الرئيسية لاستراحة السحب إلى القمة، والثانية من مدينة كلباء إلى الحدائق المعلقة.

الخط الدولي 203

وتستمر هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، بالتعاون مع شركة النقل الوطنية العمانية «مواصلات»، في تنفيذ رحلاتها اليومية بين إمارة الشارقة وعاصمة سلطنة عمان مسقط، عبر الخط الدولي 203 بواقع رحلتين يومياً، تنطلق الأولى من محطة حافلات الجبيل في مدينة الشارقة الساعة 6:30 صباحاً، وتصل الساعة 4:00 مساءً في محطة حافلات مواصلات العذيبة في العاصمة مسقط، مروراً بعشرة نقاط توقف بين المدينتين، فيما تنطلق الرحلة الثانية من مدينة مسقط الساعة 6:30 صباحاً، وتصل الساعة 4:00 مساءً لمدينة الشارقة، مبيناص إمكانية حجز تذاكر الرحلة من خلال منصة مواصلات عمان لحجز التذاكر الإلكترونية، أو من خلال منفذ بيع التذاكر في محطة الجبيل للحافلات، وتقدر أسعار التذاكر للرحلة الواحدة بـ 10 ريال عماني، ما يعادل 100 درهم إماراتي للذهاب، و19 ريال عماني، ما يعادل 190 درهم إماراتي للعودة.