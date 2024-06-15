حمدان بن محمد يهنئ بعيد الأضحى المبارك

ابوظبي - سيف اليزيد - هنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، جميع الشعوب العربية والإسلامية بحلول عيد الأضحى المبارك.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «في يوم عرفة.. يوم الحج الأكبر، نسأله، سبحانه وتعالى، أن يتقبل من حجاج بيته العتيق ومن المسلمين طاعاتهم، وأن يعمنا بفضله وجوده وكرمه، وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ومملكة الخير.. بهذه المناسبة العطرة، نُبارك لقيادتنا الرشيدة وشعبنا الأصيل وجميع الشعوب العربية والإسلامية حلول عيد الأضحى المبارك.. كل عام وأنتم بخير، وعساكم من عواده».