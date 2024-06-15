«دبي للمهرجانات والتجزئة» تنظم فعاليات وأنشطة استثنائية في عيد الأضحى

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة أنها ستنظم بمناسبة عيد الأضحى المبارك حزمة من الفعاليات والأنشطة الاستثنائية، وذلك خلال الفترة من 16 إلى 23 يونيو الجاري، تشمل عروض الألعاب النارية وعروض التجزئة في مراكز التسوق والسحوبات والجوائز وباقات الإقامة الفندقية، والوجهات السياحية على مستوى الإمارة.وتسعى المؤسسة إلى تعزيز الأجواء الاحتفالية، خلال عيد الأضحى المبارك لإسعاد السكان والزوار والسياح.

وقالت سهيلة غباش، نائبة رئيس إدارة تخطيط وتشغيل المهرجانات في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، إن المؤسسة تحرص على تنظيم الفعاليات والأنشطة والحفلات التي يستمتع بها المقيمون والزوار، لافتة إلى أن احتفالات «العيد في دبي» توفر فرصة صنع أجمل الذكريات مع الأنشطة الترفيهية وعروض الألعاب النارية، وفعاليات مراكز التسوق الحصرية وعروض التجزئة والسحوبات والجوائز وباقات الإقامة الفندقية التي تصل نسبة التخفيضات فيها إلى 30% على العديد من الخدمات والمرافق، بالإضافة إلى قضاء أسعد اللحظات في أفضل الوجهات السياحية على مستوى المدينة.

وأشارت إلى أن باقة عيد الأضحى تشمل الألعاب النارية في منطقة ريفرلاند يومي 16 و17 يونيو الجاري، وعروض الليزر التي ستقام في كل ليلة من ليالي العيد، في حين تستضيف دبي نخبة من الفنانين لإحياء حفلات موسيقية. وذكرت أن مجموعة من مراكز التسوق في دبي ستستقبل زوارها بفعاليات ترفيهية مميزة وعروض ترويجية جذابة، وستنظم سحوباتها السنوية على جوائز نقدية تصل إلى 300 ألف درهم، إلى جانب عروض الفرق الفنية الإماراتية التي تقام في مراكز عدة ووجهات سياحية مثل ممشى الخوانيج، وبلوواترز دبي، وسيتي ووك، ودبي فستيفال سيتي مول، علاوة على تنظيم مجموعة دبي للمجوهرات سحبها السنوي بمشاركة أكثر من 150 متجرا للذهب والمجوهرات. وأفادت غباش بأن الأطفال سيستمتعون، بالتوازي مع عطلتهم المدرسية الصيفية، بعالم مدهش الذي يحتفل هذا العام بمرور 25 عاماً على تأسيسه، مشيرة إلى أن هذا المعلم السياحي المحبوب يقع في مركز دبي التجاري العالمي، وهو موطن لشخصيتي مدهش ودانة، ويستوحي تصميمه من فصول السنة ويقدم مجموعة جديدة من الأنشطة والألعاب للعام الحالي، ويفتح أبوابه أمام الزوار من 21 يونيو الجاري وحتى 18 أغسطس المقبل.