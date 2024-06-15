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حمد الشرقي يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك في جامع الشيخ زايد بالفجيرة

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ابوظبي - سيف اليزيد - يؤدي صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، صباح غد «الأحد»، صلاة عيد الأضحى المبارك في جامع الشيخ زايد الكبير بالفجيرة.
ويؤدي الصلاة إلى جانب سموه، سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، والشيخ صالح بن محمد الشرقي، رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة، والشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، وعدد من الشيوخ ومديري المؤسسات الحكومية في الإمارة.
ويتلقى صاحب السمو حاكم الفجيرة التهاني من جموع المواطنين والمقيمين في قصر سموه بالرميلة في الفترتين الصباحية والمسائية في أول وثاني أيام عيد الأضحى.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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