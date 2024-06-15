اخبار الخليج / اخبار الإمارات

رئيس الدولة يهنئ حجاج الإمارات في رسالة نصية

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

ابوظبي - سيف اليزيد - هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، الحجاج من دولة الإمارات بأداء الحج، وتمنى لهم الصحة والعافية والعودة سالمين.
وجاء، في رسالة نصية وجهها صاحب السمو رئيس الدولة إلى الحجاج من الإمارات «إخواني وأخواتي حجاج دولة الإمارات، أهنئكم بأداء فريضة الحج. وأسأل الله لكم حجاً مقبولاً وذنباً مغفوراً والتوفيق في أداء باقي المناسك وأنتم في صحة وعافية».
 وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله «راحتكم وسلامتكم أولوية لنا، لذلك أوصيكم بالحفاظ على صحتكم والحرص على أداء مناسككم بأمان».
وختم سموه بالدعاء للحجاج «ربي يحفظكم ويرجعكم سالمين، أخوكم محمد بن زايد».

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا