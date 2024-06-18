«بلدية دبي» تواصل حملاتها التفتيشية على الصالونات ومراكز التجميل

ابوظبي - سيف اليزيد - آمنة الكتبي(دبي)

تواصل بلدية دبي حملاتها التفتيشية على الصالونات ومراكز التجميل في الإمارة، لتأكد من تطبيق جميع الاشتراطات الصحية على مرتادي هذه الخدمات، وعدم استخدام مواد كيميائية في مواد الحناء أو صبغات شعر غير مطابقة لمعايير الصحة والسلامة، وتأتي الحملات التفتيشية لرفع مستوى الصحة والسلامة العامة في الإمارة، خصوصاً خلال هذه الفترة التي ستشهد إقبالاً كبيراً على هذه المحال، وللتأكد من الالتزام بهذه المعايير ومخالفة المؤسسات غير الملتزمة بالضوابط المعمول بها وفق برنامج عمل محدد وبطاقم من المفتشين المتخصصين في هذا المجال، ليشمل جميع المحال العاملة في إمارة دبي، للتأكد من استيفائها اشتراطات ومعايير الصحة والسلامة العامة.

وأكدت بلدية دبي أنها منعت خلط الحناء بالمواد الكيميائية، مثل البترول، وصبغات الشعر، والأحماض، أو أي مادة لها آثار سلبية في البشرة، ومنع استخدام صبغات الشعر على الجلد كبديل لمادة الحناء، موضحة أن الإجراءات الرقابية في مراكز التجميل والصالونات ستكون من خلال سحب عينات الحناء التي يتم تحضيرها وبيعها في المؤسسات وإرسالها للفحص المخبري للتأكد من مطابقتها للمواصفات وسلامتها، والتأكد من تسجيل منتجات الحناء المستخدمة في الصالونات النسائية في نظام منتجي ببلدية دبي.

وتقوم بلدية دبي بتوعية الجمهور للتحذير من عواقب تقديم الخدمات المنزلية للتجميل، حيث يتم إعداد مقتطفات توعوية للجمهور من تقديم الخدمات المنزلية للتجميل الغير الآمنة، مشيرة إلى أنه لم يتم ضبط أي مخالفات خلال العام الجاري في هذا الشأن، موضحة أن مركز الاتصال لديها يستقبل الملاحظات أو البلاغات، والاستفسارات عن الاشتراطات الصحية المختلفة والخاصة بسلامة الأغذية والصحة العامة والسلامة على مدار الساعة. وشددت البلدية على أنه سيتم التأكد من طريقة الخلط الآمن للحناء في الصالونات ومراكز التجميل التي تقوم بتحضير وتقديم الخدمة، إضافة إلى التأكد من صلاحية منتجات الحناء المستخدمة في الصالونات ومراكز التجميل، والتدقيق على التخزين الآمن للمنتج، إلى جانب التحقق من البلاغات الواردة من الجمهور للبلدية من خلال قنوات التواصل المعتمدة من قبل بلدية دبي.