مسالخ أبوظبي مستمرة في استقبال المضحين خلال أيام العيد

ابوظبي - سيف اليزيد - هالة الخياط (أبوظبي)

تواصل أمس، استقبال المسالخ في مدينة أبوظبي للمضحين، ممن فضلوا التوجه إلى المسالخ في ثاني أيام العيد، تجنباً للازدحام الذي من الممكن أن تشهده المسالخ أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وتستمر المسالخ في أبوظبي بتقديم خدماتها للجمهور خلال أيام عيد الأضحى المبارك من الساعة 6:00 صباحاً وتستمر حتى 5:30 مساءً، حيث خصصت البلدية مسلخ أبوظبي الآلي في منطقة ميناء زايد لتجهيز ذبائح الهلال الأحمر والتطبيقات الذكية، بينما تم تخصيص كل من مسلخ بني ياس ومسلخ الوثبة الآلي لاستقبال وتجهيز ذبائح الجمهور الكريم، في حين تم تخصيص مسلخ الشهامة الآلي لاستقبال وتجهيز ذبائح الجمهور والتطبيقات الذكية معاً.

واتجه بعض المضحين إلى التطبيقات الذكية للحصول على خدمات تجهيز الأضاحي، حيث وضعت البلدية خيارين أمام الجمهور للحصول على خدمات تجهيز الأضاحي، منها: التطبيقات الذكية لطلب الأضاحي، من خلال تطبيقات: (ذبيحتي، ذبائح الجزيرة، ذبائح الإمارات، حلال مزارعنا)، أو من خلال زيارة مسالخ (الوثبة، بني ياس، الشهامة).

ودعت بلدية مدينة أبوظبي الجمهور إلى تجنب القيام بعمليات الذبح خارج المسالخ المعتمدة، حيث تعد مخالفة يعاقب عليها القانون رقم (2) لسنة 2012 بشأن الحفاظ على المظهر العام والصحة والسكينة العامة في إمارة أبوظبي، كما تقوم الفرق التابعة لإدارة التفتيش في المراكز الفرعية للبلدية باستقبال البلاغات ومتابعتها وتطبيق الغرامات على المخالفين.

ووفرت بلدية مدينة أبوظبي مبادرة «سوق الأضاحي» في الوثبة بهدف تنظيم عملية بيع وشراء الأضاحي، وفقاً للمعايير والشروط الصحية المعمول بها في أبوظبي، بما يساهم في توفير بيئة تسويقية صحية وآمنة لمربي الثروة الحيوانية وللجمهور.

كما تم توفير كادر طبي بيطري متخصص في كل مسلخ، لفحص الحيوانات المعدة للذبح قبل ذبحها، ثم فحص اللحوم بعد عمليات الذبح للتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك، وذلك لضمان إنتاج لحوم صحية خالية من أي مسببات مرضية، حفاظاً على صحة وسلامة أفراد المجتمع.

وجهزت البلدية الساحات الخارجية للمسالخ بخيام مكيفة وممرات مظللة تتوافر بها مياه الشرب المبردة لاستقبال الأعداد المتزايدة من الجمهور الكريم، كما تولي اهتماماً خاصاً لمرتادي المسالخ من أصحاب الهمم وكبار المواطنين، حيث توفر لهم خدمة توصيل الذبائح إلى منازلهم مجاناً.