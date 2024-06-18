حاكم عجمان يهنئ خادم الحرمين الشريفين بنجاح موسم الحج

ابوظبي - سيف اليزيد - بعث صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، برقية تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، بمناسبة نجاح موسم الحج لعام 1445هجرية.

وأعرب سموه عن خالص التهاني بالنجاح الكبير لموسم الحج هذا العام، الذي تحقق بفضل من الله تعالى، ثم بفضل العناية الكريمة التي أولاها خادم الحرمين الشريفين، لخدمة ضيوف الرحمن، ليؤدوا مناسكهم بطمأنينة وأمان.

وثمن سموه الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة الرشيدة للمملكة العربية السعودية والمؤسسات المعنية، والتي تكللت بالنجاح المتميز الذي حققه موسم الحج لهذا العام.

كما بعث سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي، نائب حاكم عجمان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى خادم الحرمين الشريفين.