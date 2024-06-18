نيابة عن عبدالله بن زايد.. نورة الكعبي تشارك في مراسم الاحتفاء بذكرى تحرير كوسوفو

ابوظبي - سيف اليزيد - نيابة عن سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، حضرت معالي نورة الكعبي، وزيرة دولة، مراسم الاحتفاء بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين ليوم تحرير كوسوفو التي أقيمت برعاية فخامة الدكتورة فيوسا عثماني، رئيسة جمهورية كوسوفو.

وأشادت معاليها في هذه المناسبة بالعلاقات الوثيقة التي تجمع دولة الإمارات بجمهورية كوسوفو في المجالات كافة، وقالت معاليها «إن دولة الإمارات وكوسوفو تجمعهما علاقات تاريخية قائمة على الصداقة والتعاون في المجالات كافة في ضوء حرص البلدين على تعزيز أواصر هذه العلاقات، ودفعها إلى المزيد من التقدم، بما يحقق الاستقرار والازدهار لشعبيهما».

وهنأت معاليها جمهورية كوسوفو في هذه المناسبة، معربة عن أمنياتها لحكومة وشعب كوسوفو الصديق بالمزيد من التقدم والنماء والازدهار.