16560 أضحية وزعتها «الشارقة الخيرية» داخل الدولة وخارجها

ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة (الاتحاد)

انتهت جمعية الشارقة الخيرية من توزيع لحوم الأضاحي على مستحقيها داخل الدولة وخارجها، والتي استهدفت ما يزيد على 165 ألف مستفيد، بواقع 29600 مستفيد من المسجلين بكشوف الجمعية في مقرها الرئيس وإداراتها الفرعية بالمنطقتين الوسطى والشرقية، وما يزيد على 135 ألف مستفيد من سكان ومواطني 43 دولة حول العالم.

وفي التفاصيل، أفاد عبدالله سيف بن هندي، رئيس اللجنة العليا لحملة عيد الأضحى بجمعية الشارقة الخيرية بأن عملية توزيع لحوم أضاحي المحسنين الذين وكّلوا الجمعية عنهم، لتوزيعها على مستحقيها بدأت في سلاسة وفق الخطة التي تم وضعها مسبقاً، لضمان سير العملية بسهولة ومرونة، وشهدت توافد الفئات المستفيدة لتسلم الأضاحي في جو من البهجة والسعادة.

وأكد ابن هندي أنه تم الانتهاء من توزيع الأضاحي داخل الدولة، بواقع 2960 أضحية وزعت بمقر الجمعية الرئيس في سمنان، وكذلك بالإدارات الفرعية للجمعية بالمنطقتين الوسطى والشرقية. 13600 أضحية خارج الدولة.

وفي سياق متصل، أوضح رئيس اللجنة العليا للحملة، أن مكاتب الجمعية الإقليمية خارج الدولة، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، وسفارات الدولة قد انتهت من توزيع 13600 أضحية وصلت لأكثر من 135 ألف مستفيد في 43 بلداً من أصل 110 دول تغطيها مساعدات وأعمال الجمعية، ما يعكس حجم الجهود التي تبذلها الجمعية، ممثلة في إدارة المشاريع والعون الخارجي في الوصول إلى المستحقين كافة، داخل الدولة وخارجها.

وأكد ابن هندي أنه تم توسيع دائرة الحالات المستحقة داخل الدولة وخارجها، بما يدخل البهجة في نفوسهم، لافتاً إلى أن التنسيق والترتيب المبكرين من قبل اللجنة العليا للحملة ساهما في نجاحها، حيث عملت جميع اللجان الفرعية جنباً إلى جنب، وقامت لجنة الفحص بالتأكد من سلامة القطعان كافة من العيوب التي تحول دون ذبحها، ومن ثم قامت لجنة الذبح بالإشراف على عملية الذبح والتقطيع في المقاصب المركزية، ونقل اللحوم من المقصب عبر سيارات مجهزة بوسائل لحفظ اللحوم، بينما تقوم فرق التوزيع بتسليم اللحوم إلى مستحقيها، بالتعاون مع إدارة المساعدات التي قامت بتجهيز قوائم بأعداد الأسر ومخصصات كل أسرة على حدة، بحسب عدد أفرادها.

وتابع: وقد تم اتباع آلية دقيقة تضمن الوصول إلى الشرائح المستحقة، من خلال إرسال رسائل إلى الحالات بموعد وموقع التوزيع وكمية المخصصات المناسبة لكل أسرة، بحسب أعداد أفرادها، لضمان سلاسة عملية التوزيع خاصة في ظل ارتفاع الأعداد، كما تم مراعاة التوزيع للحالات في مركباتهم دون الحاجة إلى نزولهم، ما يعكس حرص الجمعية على الحفاظ على كرامة المستحقين.

وعبّر عبدالله بن هندي عن بالغ سعادته بتكاتف المحسنين ودعمهم الحملة، وهي مؤشرات تعكس حجم الثقة التي تحظى بها الجمعية لدى متبرعيها الذين بادروا إلى توكيل الجمعية عنهم في شراء أضاحيهم وذبحها وتوزيعها، متوجهاً بالشكر الجزيل إلى المحسنين على تعاونهم وتبرعهم وتوكيل الجمعية عنهم في توصيل أضاحيهم لمستحقيها، كما تقدم بالشكر الجزيل إلى وزارة الخارجية وسفارات الدولة والمكاتب الإقليمية للجمعية على سلاسة ونجاح عملية توزيع اللحوم التي امتدت حتى 43 بلداً.