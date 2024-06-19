الامارات | إقبال على إدراج المنازل والمركبات في وثائق التأمين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت إمارة الفجيرة والمنطقة الشرقية إقبالاً ملحوظاً على تأمين المركبات والمنازل من خلال إدراجها ضمن وثيقة التأمين الشامل.

وتعرضت المنطقة، أخيراً، لمنخفضات جوية رافقها هطول أمطار غزيرة، ما حفز كثيرين على البحث عن حلول تأمينية، لحماية ممتلكاتهم من المفاجآت، بعدما تعطلت مركباتهم، نتيجة عبور السيول في بعض المناطق.

وأكدت شركة تأمين أن هناك إقبالاً لافتاً من المواطنين والمقيمين على تأمين مركباتهم ومنازلهم ضد المخاطر المحتملة، مشيرة إلى أن شركات التأمين تسعى بشكل مستمر إلى تقديم خدمات تعزز ثقة العملاء، وتؤمن لهم الحماية اللازمة في أوقات الأزمات.

وأفاد المواطن محمد علي الحمادي، بأنه كان يختار دائماً التأمين «ضد الغير»، لكن بعد تعرض مركبته للتلف بمياه الأمطار وتعطلها، قرر حمايتها بالتأمين الشامل.

وأوضح الحمادي أن التأمين الشامل سيمكنه من إيجاد حلول في حال خسارته لمركبته.

ووافقه الرأي المواطن إبراهيم البلوشي، قائلاً: إنه خسر ثلاث مركبات نتيجة اندفاع مياه الأمطار الشديد، خصوصاً في المنخفض الأخير، وهو ما دفعه إلى التنقل من ورشة ميكانيكا إلى أخرى أملاً في إصلاحها، لكن من دون جدوى.

وقال إنه خسر المركبات كما تكبد مبالغ إضافية أثناء سعيه لإصلاحها، وهو ما دفعه إلى اتخاذ قرار اختيار التأمين الشامل لمركبته الجديدة.

وترى المواطنة خلود الرئيسي أن اختيار تأمين المركبات «الشامل» أصبح ضرورة في المناطق التي تتعرض للمنخفضات الجوية، خصوصاً أن عدداً كبيراً من الأشخاص اضطروا لبيع مركباتهم بأسعار منخفضة جداً مقارنة بقيمتها الأصلية، لعدم استطاعتهم إصلاحها بعد تلفها بمياه الأمطار.

وتابعت أنها قررت تغيير تأمين مركبتها إلى «شامل»، وهي تطمح مستقبلاً إلى تأمين منزلها أيضاً.

إلى ذلك، أكد رئيس تنفيذي لشركة تأمين، أنطوان المعلولي، أن شركته تقدم دعماً شاملاً لعملائها، من خلال تغطية الكوارث الطبيعية ضمن وثيقة التأمين الشامل.

وقال: «تأتي هذه الخطوة في إطار الالتزام بتعزيز الأمان والاطمئنان للعملاء، عبر توفير حلول تأمينية متكاملة»، مؤكداً التعاون بشكل مستمر بين الشركة والجهات المعنية في الإمارة خلال حالات الطوارئ، لضمان تقديم الدعم اللازم لعملائها بسرعة وكفاءة، انطلاقاً من مسؤولية الشركة الاجتماعية في دعم المجتمع المحلي.

وأضاف أن التأمين يغطي المركبات والمنازل ضد الظواهر التي تؤدي إلى ضرر شامل وواسع، ويصدر بخصوصها قرار من السلطة المختصة في الدولة.

وذكر مدير شركة تأمين، فضل عدم الكشف عن اسمه، أن الشركة تسعى إلى توسيع خدماتها التأمينية عبر بوابتها الإلكترونية، بهدف توفير البيانات الملائمة لعملائها في الوقت المناسب، لضمان الاستفادة بطريقة آمنة وسليمة.