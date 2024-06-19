كلية الإمارات للتطوير التربوي تستقبل طلبات التسجيل في برنامجي دبلوم الدراسات العليا في التربية ما قبل الخدمة

ابوظبي - سيف اليزيد - مدَّدت كلية الإمارات للتطوير التربوي الموعد النهائي للتسجيل في برنامجي «دبلوم الدراسات العليا في التربية للسنوات الأولى والمرحلة الابتدائية ما قبل الخدمة»، و«دبلوم الدراسات العليا في التربية للمرحلة الثانوية ما قبل الخدمة» حتى 23 يونيو 2024. البرنامجان مخصَّصان للخريجين من الجامعات وخريجي كليات التربية الذين لم يبدؤوا مسيرتهم المهنية، ويسعون إلى تطوير مهاراتهم التربوية العملية، وتعزيز مكتسباتهم العلمية، وامتلاك أدوات المستقبل.

ويعدُّ برنامجا دبلوم الدراسات العُليا في التربية ما قبل الخدمة، برنامجين مبتكَرين لتمكين الخريجين الطموحين من تلبية متطلبات سوق العمل في قطاع التربية في دولة الإمارات، ويقدِّمهما مجموعة متخصِّصة من الأكاديميين والخبراء في دعم نمو الخريجيين وتطوير مهاراتهم المستقبلية العملية. وصُمِّمَ البرنامجان استناداً إلى مجموعة كبيرة من البحوث والدراسات وفق أرقى الممارسات العالمية في قطاع التعليم.

ويتألَّف برنامج «دبلوم الدراسات العليا في التربية للسنوات الأولى والمرحلة الابتدائية ما قبل الخدمة» من 28 وحدة دراسية، ويتألَّف «دبلوم الدراسات العليا في التربية للمرحلة الثانوية ما قبل الخدمة» من 25 وحدة دراسية، وهما مُصَمَّمان خصيصاً للخريجين الطموحين الذين يتطلَّعون إلى العمل في مجال التعليم، ولا يملكون خبرة التدريس. ومن خلال البرنامجين، يتاح للطلبة فرصة اكتساب معرفة عملية ونظرية وبحثية تعزز جودة الدعم الذي يقدمونه، مع تطوير مهاراتهم العملية.

وتُوجِّه كلية الإمارات للتطوير التربوي دعوتها إلى المعلمين الطموحين كافَّة، للتسجيل في البرنامج قبل إغلاق باب التسجيل، وبدء مرحلة جديدة من النمو والتطوُّر المهني، من خلال التواصل مع مكتب الدعم الأكاديمي في الكلية على الهاتف رقم: 025099833.