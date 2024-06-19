شبكة أبوظبي للإعلام.. تفوق استثنائي في السباق الرمضاني 2024

ابوظبي - سيف اليزيد - حققت الدورة البرامجية التي أطلقتها شبكة أبوظبي للإعلام العام الجاري موقعاً مُتقدماً في السباق الرمضاني، حيث سجلت نمواً قياسياً جديداً ونجاحاً لافتاً في نسب مشاهدات ومعدلات متابعة الجمهور العربي لأعمالها المتنوعة عبر مختلف قنواتها المرئية والمسموعة والرقمية، إلى جانب معدلات التفاعل مع منصاتها الرقمية على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الشهر الفضيل.

وجاءت خمسة أعمال درامية أصلية وبرامج حصرية عرضتها «قناة أبوظبي» على شاشتها، خلال شهر رمضان المبارك، ضمن قائمة أكثر 10 برامج ومسلسلات حصدت أعلى نسبة مشاهدة في دولة الإمارات. كما حاز برنامج «المغرد» المرتبة الأولى في دولة الإمارات ضمن فئة البرامج الحوارية الاجتماعية.

في حين جاءت قناة «الإمارات» بين القنوات الخمس الأكثر متابعة على مستوى دولة الإمارات، وذلك بمجموعة متميزة من البرامج أبرزها «الشارة».

وتؤكد هذه النتائج الاستثنائية على تحقيق شبكة قنوات تلفزيون أبوظبي وتطبيق ADtv قفزةً نوعيةً في مجموع مشاهدات باقة برامجها ومسلسلاتها الرمضانية، خلال عام 2024 بحسب نتائج دراسة استطلاع السوق الدورية، لتواصل تحقيق مستهدفات رؤية استراتيجيتها الجديدة، والرامية إلى تعزيز المشهد الإعلامي بالاعتماد على الابتكار والتحديث في صناعة المحتوى الإعلامي والرقمي، والعمل على تلبية تطلعات الجمهور العربي، والوصول إلى كافة أفراد المجتمع، وفق احتياجاتهم وتفضيلاتهم.



الصفوف الأمامية

حلّت إنتاجات شبكة أبوظبي للإعلام والأعمال الأصلية التي عُرضت على «قناة أبوظبي» ضمن قائمة أكثر المسلسلات العربية متابعةً على مستوى دولة الإمارات، من بينها مُسلسلات «خطّاف» و«البوم» و«رحيل» و«بالقانون» وبرنامج «قلبي اطمأن». أما على مستوى المشاهدات في المملكة العربية السعودية، فحلت مسلسلات «رحيل»، و«البوم»، ضمن الأكثر مشاهدة في المملكة، خلال شهر رمضان. كما بلغت الزيادة في نسبة معدلات الوصول لقناة أبوظبي في دولة الإمارات 10% مقارنةً بموسم رمضان 2023.



أداء نوعي على المنصات الرقمية

كشفت النتائج عن وصول عدد مشاهدات المنصات الرقمية التابعة لقنوات«أبوظبي» و«الإمارات»، و«بينونة» إضافة إلى تطبيق ADtv ومواقع التواصل الاجتماعي التابعة لها، إلى 437 مليوناً و400 ألف مشاهدة، بنسبة نمو بلغت 228%، مقارنة مع عام 2023 الذي بلغ عدد مشاهداته 133 مليوناً.

وارتفعت مشاهدات المنصات الرقمية التابعة لـ«قناة أبوظبي» من 97 مليوناً و200 ألف مشاهدة في عام 2023 إلى 345 مليوناً و100 ألف مشاهدة في عام 2024، فيما ارتفع عدد مشاهدات منصات قناة «الإمارات» الرقمية بنسبة 19%، مقابل ارتفاع مشاهدات قناة «بينونة» ومنصاتها الرقمية بنسبة 218% خلال 2024 مقارنة مع شهر رمضان الفائت.

وحاز مسلسل«رحيل» على أعلى عدد مشاهدات من بين جميع البرامج والمسلسلات التي عرضتها شبكة أبوظبي للإعلام عبر منصاتها الرقمية، خلال رمضان 2024، بإجمالي 93 مليوناً و300 ألف مشاهدة، تلاه مسلسل«حق عرب» الذي حقق 75 مليوناً و600 ألف مشاهدة، ومن ثم مسلسل«خطّاف» الذي حصد 54 مليوناً و500 ألف مشاهدة، والجزء الثاني من مسلسل«كسر عضم - السراديب» الذي حل في المرتبة الرابعة من ناحية عدد المشاهدات، وسجل 39 مليون مشاهدة.



شبكة أبوظبي الإذاعية

وتصدرت إذاعة القرآن الكريم قائمة أكثر المحطات الإذاعية استماعاً لدى الإماراتيين والعرب في دولة الإمارات خلال شهر رمضان 2024، حيث جاءت برامج«من سبق لبق» و«يستفتونك» و«تلاوة من القران الكريم» و«إمارات الخير» و«صباح الذاكرين» و«فاعل خير» في المراتب الست الأولى.

كما جاءت إذاعة إمارات أف أم في المرتبة الأولى كأكثر المحطات الترفيهية استماعاً لدى الإماراتيين مع برنامج«صباح رمضان». فيما حلّت ستار أف أم في المرتبة الخامسة كأكثر القنوات الإذاعية استماعاً للفترة الموسيقية لدى المستمعين العرب. في حين، جاءت إذاعة KADAK FM في المرتبة الأولى على مستوى الدولة مع برنامج«Weekend Insaniyat». واحتلت إذاعة راديو 1 المرتبة الثالثة كأكثر المحطات استماعاً بين

المحطات الانجليزية على مستوى الدولة.

وحققت القنوات الإذاعية على منصاتها الرقمية، خلال الشهر الفضيل 956,176 مشاهدة، ليصل عدد المشاهدات الإجمالي لمحتوى الفيديو عبر كافة المنصات الرقمية التابعة لشبكة أبوظبي للإعلام إلى 640,623,691 بنسبة زيادة تتجاوز 8% عن العام الماضي.

ودخل مركز الاتحاد للأخبار المنافسة بقوة من خلال تسجيل محتوى الفيديو عبر منصاته الرقمية خلال شهر رمضان 14,440,000 مشاهدة، بنسبة زيادة 202% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الفائت.



تطبيق ADtv...نمو استثنائي

وكان لافتاً ارتفاع عدد زوار تطبيق ADtv بنسبة 17% خلال الدورة البرامجية الرمضانية الأخيرة. وحل مسلسل«البوم» في المرتبة الأولى كأكثر المسلسلات متابعة عبر التطبيق مُسجلاً مليوناً و250 ألف مشاهدة، فيما حل مسلسل«بعد غيابك عني» في المرتبة الثانية بعدد مشاهدات بلغت 939 ألف مشاهدة، ومسلسل«كسر عضم» ثالثاً بـ 835 ألف مشاهدة، ومن ثم«خطاف» رابعاً و«الجذوع» خامساً و«رحيل» سادساً.

وتجدر الإشارة إلى أن المنصات المقروءة التابعة لشبكة أبوظبي للإعلام كانت قد حققت نجاحاً باهراً خلال العام الماضي، حيث تصدرت مجلة «زهرة الخليج» قائمة أكثر المجلات الشهرية المفضلة في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، وحلت صحيفة «الاتحاد» في المرتبة الأولى في الحفاظ على قرائها، ومن بين الصحف الأكثر قراءة في الدولة، وأول صحيفة تدعم منصتها بتقنية الذكاء الاصطناعي، فيما ازداد معدل قراءة مجلة «ناشيونال جيوغرافيك العربية» بنسبة تزيد على 119% في دولة الإمارات، وأكثر من 69% في المملكة العربية السعودية مقارنة بعام 2022.