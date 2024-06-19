النائب العام للدولة يعقد لقاءات ثنائية مع نواب عموم عدد من دول بريكس

ابوظبي - سيف اليزيد - التقى النائب العام المستشار الدكتور/ حمد سيف الشامسي عددا من النواب العموم لدول مجموعة بريكس خلال زيارته لمدينة سان بطرسبرغ في روسيا الاتحادية لحضور الفعاليات الرئيسية لاجتماع بريكس 2024 .

وفي هذا الإطار التقى النائب العام كلا من أصحاب المعالي/ ايغور كراستوف المدعي العام لجمهورية روسيا الاتحادية وويينغ يونغ النائب العام لجمهورية الصين الشعبية وشاري ناتاراج المحامي العام الإضافي لجمهورية الهند ومحمد شوقي عياد النائب العام لجمهورية مصر العربية وتسفاي دابا واكجيرا وزير دولة لشؤون العدالة في جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية ومحمد موفاهدي آزاد النائب العام للجمهورية الإسلامية الإيرانية و شاميلا باتوهي مديرة النيابات العامة بجمهورية جنوب أفريقيا .

وخلال اللقاءات تم بحث سبل تنمية آفاق التعـاون بيــن دولة الإمارات والبلدان المشاركة في مجال أعمال النيابات العامة، وتعزيز التنسيق بينهم في القضايا ذات الاهتمام المشترك .