الامارات | "طرق دبي" تنقل 6.7 ملايين راكب خلال عطلة عيد الأضحى

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 19 يونيو 2024

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أن إجمالي عدد ركاب وسائل النقل الجماعي والتنقل المشترك ومركبات الأجرة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك في الفترة من 15 إلى 18 يونيو 2024، بلغ أكثر من 6 ملايين و700 ألف راكب، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت نحو 6 ملايين و400 ألف راكب.

وأوضحت الهيئة أن عدد ركاب المترو بخطيه الأحمر والأخضر، خلال العطلة، وصل إلى مليونين و500 ألف راكب، بينما بلغ عدد ركاب الترام أكثر من 101 ألف راكب، وبلغ عدد ركاب الحافلات العامة مليوناً و400 ألف راكب، ووصل عدد ركاب وسائل النقل البحري إلى 280 ألف راكب، ونقلت مركبات الأجرة 2 مليون راكب، فيما سجلت أعداد الركاب عبر مركبات التنقّل المشترك 350 ألف راكب.