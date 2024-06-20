"الأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم

ابوظبي - سيف اليزيد - كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم، وهي 23.2 درجة مئوية في ركنة (العين) الساعة 04:30 وفي دمثة (العين) الساعة 05:30 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.