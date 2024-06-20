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رئيس إقليم زنجبار يستقبل علي النعيمي

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ابوظبي - سيف اليزيد - استقبل معالي الدكتور حسين علي مويني رئيس إقليم زنجبار في جمهورية تنزانيا الاتحادية، معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، وذلك على هامش مشاركته في الاجتماع 293 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي الذي عقد في زنجبار.

وأكد اللقاء، الذي حضره صالح الذيب الحميري القنصل العام للدولة في إقليم زنجبار، على عمق علاقات التعاون القائمة بين دولة الإمارات وجمهورية تنزانيا وإقليم زنجبار، وعلى وجود فرص واعدة لتطوير هذه العلاقات في مختلف المجالات بما يحقق المصالح والرؤى المشتركة، كما تمت الإشادة بالدور الريادي والإنساني الكبير الذي تقوم به دولة الإمارات في الإقليم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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