نهيان بن مبارك يزور منصة Hub71

ابوظبي - سيف اليزيد - زار معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش في دولة الإمارات العربية المتحدة منصة Hub71، منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي، للاطلاع على الجهود التي تبذلها لدعم مجتمع شركاتها الناشئة، والتركيز على اجتذاب شركات التكنولوجيا العالمية الناشئة الرائدة إلى العاصمة الإماراتية، للتوسع، انطلاقاً منها نحو منطقة الشرق الأوسط. وتؤكد هذه الزيارة التزام دولة الإمارات بتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، باعتبارهما محرّكين رئيسيين للتنويع الاقتصادي والنموّ المستدام.

وأتاحت زيارة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان فرصة التواصل مع مجموعة من الشركات الناشئة المحلية والعالمية التي اختارت إمارة أبوظبي قاعدة انطلاق لتوسيع نطاق أعمالها في المنطقة. وتركز هذه الشركات السريعة النموّ على القطاعات التي تتوافق مع الأولويات الاقتصادية لإمارة أبوظبي، وتشمل التكنولوجيا المالية والمناخية والصحية والتعليمية. وأثناء زيارة معاليه، عرض مؤسّسو الشركات الناشئة نماذج عن أعمالهم المبتكرة، وطموحاتهم في نشر الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتطوّرة، بهدف تجديد مستقبل قطاعات أعمالهم وتشكيلها بصورة تؤثر إيجابياً على مجتمع واقتصاد أبوظبي.

وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان: «سررتُ بزيارة منظومة التكنولوجيا العالمية الرائدة Hub71 في أبوظبي، التي أسهمت بدور مُلهم في تطوير بيئة مزدهرة لريادة الأعمال الناشئة، ودعم شبكة حاضنات الأعمال الوطنية لصندوق الوطن في دولة الإمارات. ومن خلال الدعم الذي تقدمه Hub71، هناك مستقبل مشرق ينتظر الشركات الناشئة المبتكرة التي اختارت العاصمة الإماراتية منصّة لإطلاق طموحاتها، ما يؤكد التزام دولتنا بتعزيز المعرفة، وترسيخ مكانة أبوظبي وجهةً عالمية للابتكار وريادة الأعمال الناجحة».

واستمع معاليه إلى إحاطة شاملة عن مبادرات Hub71 الاستراتيجية لإنشاء منظومة مستدامة تجذب أفضل الشركات الناشئة من العالم. وخلال الإحاطة، أكد أحمد علي علوان، الرئيس التنفيذي ل Hub71، أهمية الجهود المبذولة لترسيخ التعاون مع الشركات الوطنية الرائدة، وهيئات أبوظبي الحكومية لدعم الشركات الناشئة. وفي إطار تلك الجهود، شاركت Hub71 بفعاليات في مجتمع صندوق الوطن، لدعم شبكة حاضنات الأعمال في دولة الإمارات، التي تُعزّز تبادل المعرفة على النطاق الوطني على نحو أوسع، ما أسهم في مساعدة شركات Hub71 الناشئة على إطلاق منتجات وخدمات مبتكرة في السوق، وجذبت اهتمام المستثمرين العالميين.

وقال أحمد علي علوان: «تشرفنا باستضافة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، والاطلاع على رؤيته الثاقبة، والتعريف بإسهام Hub71 في منظومة التكنولوجيا الرائدة في أبوظبي».

وأضاف علوان: «في إطار العمل بتوجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، التي دعمت إنشاء بيئة مرنة وتعاونية للشركات الوطنية الرائدة، وتسريع الابتكار التكنولوجي، نواصل جهودنا للارتقاء بقدرتنا على اجتذاب الشركات الناشئة الرائدة من خارج الدولة، وتحفيزها على إطلاق أعمالها، ودعم جهودها للنموّ والتوسّع، انطلاقاً من أبوظبي إلى العالم».

ويُذكر أن منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي Hub71 تحظى بدعم قوي عبر شراكاتها مع صناديق الثروة السيادية في دولة الإمارات، مثل شركة مبادلة للاستثمار و«القابضة» ADQ، التي تسهم في الصفقات الكبيرة، مثل استحواذ مبادلة على حصّة في Air Carbon Exchange، أول منصّة منظّمة بالكامل لتجارة الكربون في العالم، لتعزيز سمعة أبوظبي وجهةً أعمال داعمة في توفير التمويل ورأس المال.

وتسهم الأطر التنظيمية المتقدمة في سوق أبوظبي العالمي أيضاً بدعم إضافي للشركات الناشئة. ويقدم مكتب أبوظبي للاستثمار خطة واضحة للشركات الناشئة في Hub71 تساعدها في تحقيق النجاح على المدى الطويل، منها منصّة التمويل الباكستانية المتكاملة «آبهي»، التي أصبحت الآن جزءاً من برنامج الابتكار في مكتب أبوظبي للاستثمار. وتدعم Hub71 حالياً أكثر من 315 شركة ناشئة في 22 قطاعاً مختلفاً، وجمعت هذه الشركات تمويلات بقيمة 5.5 مليار درهم، وحققت منذ العام 2019 إيرادات تزيد قيمتها على 3.7 مليار درهم.