الامارات | طقس الغد صحو بوجه عام

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، ورطباً ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الساحلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً نهاراً مثيرة للغبار خاصةً شرقاً.

وذكر المركز، في بياته اليومي حول حالة الطقس المتوقعة غدا، أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية غربية / 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 13:55 والمد الثاني عند الساعة 00:11 والجزر الأول عند الساعة 17:29 والجزر الثاني عند الساعة 07:58؛ وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 09:56 والمد الثاني عند الساعة 20:33 والجزر الأول عند الساعة 15:31 والجزر الثاني عند الساعة 03:26.