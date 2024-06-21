منصة «الأبوة الإيجابية» تواصل تعزيز الوعي الأسري والتماسك المجتمعي في أبوظبي

ابوظبي - سيف اليزيد - تواصل منصة «الأبوة الإيجابية» الرقمية التابعة لمؤسسة التنمية الأسرية جهودها لبناء أسرة واعية ومجتمع متماسك، من خلال توعية الوالدين وتثقيفهم وإكسابهم المعارف والمهارات اللازمة لتربية أبنائهم وبناء علاقات إيجابية معهم، لضمان نموهم السليم والمتوازن، والتوجيه الإيجابي لسلوكياتهم، ليتجاوزوا تحديات الحياة.

وتستهدف المنصة الرقمية الآباء والأمهات والقائمين على رعاية الأبناء المراهقين، حيث تتضمن جميع الجوانب المرتبطة بالتربية السليمة، ويشمل ذلك الجوانب الاجتماعية والنفسية والتعليمية، والدينية والإنفاق المالي والهوية الوطنية والعالم الرقمي.

وشهدت منصة «الأبوة الإيجابية» إقبالاً من المهتمين وأفراد المجتمع، حتى بلغ عدد الزائرين للمنصة خلال الربع الأول من عام 2024، أكثر من 19,000 زائر، منهم أكثر من 10,000 مستفيد جديد.

وتركز منصة «الأبوة الإيجابية» على تعزيز البناء السليم للأسرة، وتمكين أفرادها من الحفاظ على علاقات متماسكة، وتعزيز الأمان والسعادة، والتنشئة السليمة والإيجابية للأبناء في مختلف مراحلهم العمرية، وترسيخ المفاهيم التي تقدّر دور الوالدين في حماية الأبناء ورعايتهم، فضلاً تعزيز الوعي المجتمعي بدور الوالدين في تنشئة الأبناء، للوصول إلى مجتمع أكثر استقراراً وتماسكاً وأماناً.