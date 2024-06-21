الامارات | حاكم رأس الخيمة يصدر قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة نادي الإمارات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، اليوم، قراراً بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة نادي الإمارات الثقافي الرياضي، برئاسة محمود حسن محمد الشمسي، وتسمية المهندس إسماعيل حسن البلوشي، نائباً أول للرئيس، وأحمد محمد شملان النعيمي، نائباً ثانياً للرئيس.

ونص القرار على أن تضم عضوية مجلس الإدارة كلاً من، سلطان أحمد سيف بو شريجة، والدكتور طالب محمد عبدالله المندوس، ومحمد عبدالله علي يوسف الحمادي، وفاطمة علي محمد المعمري، ويستمر المجلس لمدة سنتين اعتباراً من تاريخ إصدار القرار، ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

كما نص القرار على أن يتولى مجلس إدارة النادي عدداً من الاختصاصات من بينها، رسم السياسة العامة للنادي، ووضع الخطط المستقبلية لتطويره في كافة المجالات الرياضية والثقافية، والإشراف على إدارة النادي وكافة نشاطاته، وإعداد الميزانية السنوية، وغيرها.